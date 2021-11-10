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Gündem Kemalist yobazlar, 9'u 5 geçe beklemedi diye vatandaşa saldırdı!
Gündem

Kemalist yobazlar, 9'u 5 geçe beklemedi diye vatandaşa saldırdı!

Saat 9'u 5 geçe Kapalıçarşı'da yürümeye devam eden bir kişi, bazı Kemalist yobazlar tarafından darp edildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 22:53:00 -

M. Kemal'in gece saatlerinde hayatını kaybetmesine rağmen doktorlar tarafından saat 9:05'te kaydedildi diye Türkiye çapında bu saatte törenler düzenlendi. Kapalıçarşı'da da bazı vatandaşlar siren sesine saygı duruşunda durdu.

9'u 5 geçe yapılan saygı duruşu sırasında, İstanbul'un Fatih ilçesinde yer alan tarihi Kapalıçarşı'da arbede çıktı.

Esnafın dükkanlarının önüne çıkarak saygı duruşunu gerçekleştirdiği sırada, çarşıda yürüyen bir kişi, bazı Kemalist yobazlar tarafından darp edildi.

"Ne bekleyeceğim?"

Kendisine yapılan "Beklesene" tepkisine, "Ne bekleyeceğim?" diyerek cevap veren kişinin darp edildiği anlar, bir kişinin cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

 

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