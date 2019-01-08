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Kemalist yazar ve profesör canlı yayında tarihi katletti!

Tele1 adlı kanalda kendi çaplarında gündemdeki konuları yorumlayan Gazeteci-Yazar Merdan Yanardağ ve Prof. Dr Emre Kongar inanılmaz sözler sarfetti. Tarih bilimi adına utanç verici hezeyanlarda bulunan iki isim, Küba devriminin önde gelen isimlerinden Che Guevara’nın "Tarım Bakanı" olduğunu ve o dönemde Mustafa Kemal’e heyet gönderdiğini iddia etti. Halbuki tarihsel verilere bakıldığında böyle bir olayın gerçekleşmesi mümkün değil...

08 Ocak 2019 Salı 14:42

 yeniakit.com.tr  özel haber 

Kemalistlerin Cumhuriyet tarihi boyunca Mustafa Kemal'i 'yüceltme' konusunda uydurdukları yalanların önü arkası kesilmiyor. Bilimsel verilerden uzak, kulaktan dolma bilgilerle yandaşlarını gazlamaya çalışan Kemalistler her defasında rezil olmaktan kurtulamıyor.

Tele1 adlı kanalda gündemi değerlendiren Gazeteci-Yazar Merdan Yanardağ ve Prof.Dr. Emre Kongar duyanların kulaklarına inanmakta güçlük çektiği sözler sarf etti.

Che Guevara’yı ‘ilah’ ilan etti!

Programda konuşan Yanardağ, Küba devriminin önde gelen ismi Che Guevara’yı "ilah" olarak gördüğünü belirtti. Ancak skandal bununla da sınırlı değil.

Övmek isterken rezil oldu!

Yanardağ, hükümetin tarım politikalarını eleştirirken Che Guevara’nın Küba’da "tarım bakanı" olduğu dönemde, Mustafa Kemal’le görüşmesi için Türkiye’ye heyet gönderdiğini ve bu heyetin Mustafa Kemal’e hayran kalarak Türkiye’nin tarım politikasını örnek aldığını ileri sürdü.

-Ancak Che Guevara, Mustafa Kemal’in ölümünden (1938) 10 yıl önce 14 Haziran 1928 'de dünyaya geldi.

-Che Guevara’nın da içinde bulunduğu Küba devrimi ise 1959 yılında gerçekleşti. Yani Atatürk’ün ölümünden 21 yıl sonra.

-Son olarak Yanardağ’ın iddia ettiği gibi Che Guevara "tarım" bakanlığı değil "sanayi" bakanlığı görevini yürütmüştü.

yeniakit.com.tr

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 14:42
  1. Che Guevara
  2. Mustafa Kemal Atatürk
  3. Merdan Yanardağ
  4. Prof.Dr. Emre Kongar
  5. Tele1
  6. Küba devrimi

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