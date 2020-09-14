Kemalist mahalle fena karıştı! Kaftancıoğlu'ndan Tuncay Özkan ve Sözcü'ye: Atatürk'ü kullanıyorlar

Yeniakit.com.tr

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, dün CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili kemalist camiayı karıştıran bir yazı kaleme almıştı.

Canan Kaftancıoğlu’nun CHP'nin 97. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen toplantıda ‘Mustafa Kemal’ için ‘Atatürk’ ismini kullanmamasının detaylarını yazısında paylaşan Sözcü yazarı, Kaftancıoğlu'nun 1,5 saati bulan konuşmasında ‘Atatürk’ yerine üç kez ‘Gazi Mustafa Kemal’ ismini ifade ettiğini yazdı.

Canan Kaftancıoğlu ise senelerdir bu ifadeyi kullandığını ve kendini ait hissettiği bir ifade olduğu için tercih ettiğini belirterek kendisini savundu.

Uluç Gürkan: CHP'ye üye bile olmamalı

Serpil Yılmaz, Atatürkçü Düşünce Derneği üyesi, Mustafa Kemal Gençlik Vakfı kurucu üyesi ve 1995-1999 TBMM Başkan Vekili Uluç Gürkan'ın Kaftancıoğlu ile ilgili satfettiği sözleri de yazısında paylaştı.

Gürkan, CHP İl Başkanını kastederek “ 'Atatürk' ifadesine kendini ait hissetmeyen birinin parti kademelerinde yönetici olmak bir yana CHP'ye üye bile olmamalı” yorumunda bulundu.

Sözcü yazarının aktardığı Kaftancıoğlu’nun "Ben 'Atatürk değil, Gazi Mustafa Kemal derim" ifadelerine kendi partisi içerisinde de sert tepkiler geldi. Mehmet Ali Çelebi, Atila Sertel, eski CHP milletvekilleri Barış Yarkadaş, Hüsnü Bozkurt, Haluk Pekşen’in yanı sıra CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da Kaftancıoğlu’nun sözlerine sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Özkan, Mihri Müşfik’in resmettiği Atatürk portresini paylaşarak “AtatürK zaferin adıdır. Yedi düveli geldikleri gibi gönderen O’dur. 30 Ağustos Meydan Muharebesi’nin 99. yılı kutlu olsun. Ordular yenilir millet yenilmez. Çünkü hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır. O Satıh bütün vatandır” ifadelerini yazdı.

Kaftancıoğlu: Atatürk’ü kullanıyorlar

Uluç Gürkan ve Tuncay Özkan’ın kendisini hedef alan açıklamaları sonrası Canan Kaftancıoğlu sosyal medya hesabı üzerinden zehir zemberek bir açıklama yayınladı. Kaftancıoğlu’nun açıklamasında son paragrafta yer alan bir cümle oldukça dikkat çekici.

Açıklamasında Sözcü gazetesinde yayınlanan yazıya ve kendisine yöneltilen eleştirilere tepki gösteren CHP’li il başkanı, Sözcü’nün ve kendisini eleştiren CHP’lilerin Mustafa Kemal’i kullandığını belirtti.

Kaftancıoğlu “Varsın hiç bir üretimi olmayanlar, 83 milyonun ortak değerlerini yüzyıllarca sömüreceği miras sanan ve aslında Atatürk’ü anlamayı değil daima “kullanmayı” tercih eden birileri bundan rahatsızlık duysun.” ifadelerini kullandı.

Kaftancıoğlu’nun “Varsın hiç bir üretimi olmayanlar”, “83 milyonun ortak değerlerini yüzyıllarca sömüreceği miras sananlar”, “Atatürk’ü anlamayı değil daima ‘kullanmayı’ tercih edenler” diyerek partisi CHP’yi ve kemalist kesimi kastettiği yorumları yapıldı.