Kemalist Kırıkkanat yine haddini aştı! Alimler toplantısını hedef aldı!

Âlimler ve Medreseler Birliği (İTTİHADUL ULEMA) tarafından Diyarbakır’da "7'nci Alimler Buluşması" gerçekleştirilmişti. İki gün süren programa Türkiye, Afganistan, Suriye, Irak, İran, Lübnan, Libya, Ürdün başta olmak üzere ümmetin birçok coğrafyasından ulema iştirak etti. Ümmetin sorunlarına çözüm önerileri sunulan toplantı büyük yankı uyandırdı. Ancak konu İslam ve Müslümanlar olunca yobaz Mine Kırıkkanat yine nefretini kustu.

Hayranı olduğu ''uygar'' ABD'nin, Fransa'nın, İngiltere'nin insanlık suçlarını görmezden gelen Kırıkkanat, yıllarca sömürü ve katliamla boğuşan Müslümanları hedef aldı.

Kırıkkanat "Yani şaka gibi, bu örgütlerin ve bu adamların Türkiye'de olması suç. Türkiye'de böyle bir toplantının yapılması suç. Bir devlet için tehlike bu. Şuan da AKP iktidarı bu katillerin, bu toplantıları, bu konferansları, bu bağnazlıkta ortaçağ katilleri ya ortaçağ engizisyon mollaları bunlar. İran'dan beter olur. İran'da parçalanacak ama Türkiye daha çabuk parçalanır. Türkiye daha çabuk parçalanır. AKP iktidarını uyarıyorum saçmalamasınlar. Fransa'ya gitse tutuklanacak adamlar bunlar. İngiltere'ye gitse tutuklanacak adamlar. Belçika'da, İtalya'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Almanya'da medeni uygar dediğimiz bütün ülkelere gitseler tutuklanacak adamlar bunlar. Bu ifade özgürlüğü değil. İfade özgürlüğü işte bu programlar olmalı. İfade özgürlüğü Türkiye'yi savunan basının medyanın düzgün insanların ifade özgürlüğü olmalı." ifadeleriyle İslam'a ve Müslümanlara yönelik hazımsızlığını bir kez daha dile getirdi.