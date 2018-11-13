Kemalist kadın iyice zıvanadan çıktı: Ayağa kalkmayanların kafasına sıkarız

10 Kasım'da saat 09:05'te sirenler çalarken Kemalist bir kişi vatandaşları tehdit ediyor. Görüntülerde Kemalist kadın, bir belediye otobüsünde bulunan vatandaşların ayağa kalkmaması üzerine, 'Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Atatürk için ayağa kalkmayanların bir gün gelecek kafasına sıkacağız' sözlerini kullanıyor.