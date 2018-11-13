Kemalist kadın iyice zıvanadan çıktı: Ayağa kalkmayanların kafasına sıkarız
10 Kasım'da Kemalist bir kadının belediye otobüsünde bulunan vatandaşları ''Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Atatürk için ayağa kalkmayanların bir gün gelecek kafasına sıkacağız' diyerek tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı.13 Kasım 2018 Salı 12:24
10 Kasım'da saat 09:05'te sirenler çalarken Kemalist bir kişi vatandaşları tehdit ediyor. Görüntülerde Kemalist kadın, bir belediye otobüsünde bulunan vatandaşların ayağa kalkmaması üzerine, 'Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Atatürk için ayağa kalkmayanların bir gün gelecek kafasına sıkacağız' sözlerini kullanıyor.
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