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Kemalist kadın iyice zıvanadan çıktı: Ayağa kalkmayanların kafasına sıkarız

10 Kasım'da Kemalist bir kadının belediye otobüsünde bulunan vatandaşları ''Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Atatürk için ayağa kalkmayanların bir gün gelecek kafasına sıkacağız' diyerek tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı.

13 Kasım 2018 Salı 12:24

10 Kasım'da saat 09:05'te sirenler çalarken Kemalist bir kişi vatandaşları tehdit ediyor. Görüntülerde Kemalist kadın, bir belediye otobüsünde bulunan vatandaşların ayağa kalkmaması üzerine, 'Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Atatürk için ayağa kalkmayanların bir gün gelecek kafasına sıkacağız' sözlerini kullanıyor.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 12:24
  1. atatürk
  2. 10 kasım

YORUM YAZ

  • Lütfen üstüne düşünLütfen üstüne düşün9 dk önce
    Bu sahis kesinlikle bulunmali. Boyle bir tehdit olamaz. Tamamen suca teskil bir hareket
  • Yunus16Yunus1612 dk önce
    HAVLAYAN KÖPEK ISIRMAZ, O ANCAK ALTINA KAÇIRIR
  • İBRAHİMİBRAHİM12 dk önce
    beşer yaptığı hizmetler karşılığında dünya ve ahirette karşılığını alır er de olsa mareşalde olsa bu vatanın evlatları gereken saygıyı her vatan sever gösterir sizin gibi boş kafalıların dayatması ile değil, 70 lerde senin ağaların paşamıza FAŞİT diyorlardı sen de mutlaka takiye ile provakatörlük yapıyorsun bu gurüh şimdi belli bir parti içinde yuvalandı ağzı başka kalbi başka niçin ortaklarına bakın halen ATATÜRK ümüze faşist diyorlar kongerelerindeATATÜRK POSTERİ VE AYYILDIZ BAYRAĞIMIZI ASMAKTAN DAHİ KAÇINIYORLAR SENDEMİ?
  • zeki aksuogluzeki aksuoglu13 dk önce
    sen kendi kafana sıkmışın zaten betbah kadın
  • Dermanbey Dermanbey 14 dk önce
    Sen ancak Kafasını sıkarsın:-))
  • NİHALNİHAL15 dk önce
    Allahın izniyle o gün gelmeyecek.Ben o saatte genelde lavobaya giderim engel mi vardı.Engelleyecekmisin ihtiyacım var oluyor. HAHAHHAHAHAHAHA
  • ayhanayhan16 dk önce
    bunların alayı kafayı yemiş. lan bunlar hangi ara yetişti, hangi tarlanın mamulleri bunlar? her kritik dönemde oradan ya da buradan bir cins çıkıyor ve milleti geriyor. 80 darbesi öncesi gibi...bilinmeyen bir grup hem sağdan hem soldan vurup insanları karşıt görüştekileri birbirine kırdırıyordu şimdilik silah kullanmıyorlar ancak korkarım yeterli patırtıyı çıkarıp milleti birbirine kırdıramazlarsa en son ona da başvuracaklar sanki
  • serdarserdar18 dk önce
    sen istediğne tap. ben senin taptıklarına tapmam. tapacak da değilim. ayağa da kalkmıyorum. gel sık bakalım.
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