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Tarih Kemalist Emrah Safa Gürkan: İngilizler Türkiye'de rejimlerini kurup gitti
Tarih

Kemalist Emrah Safa Gürkan: İngilizler Türkiye'de rejimlerini kurup gitti

Yeniakit Publisher
2024-02-03 13:49:00 -
Kemalist Emrah Safa Gürkan: İngilizler Türkiye'de rejimlerini kurup gitti

Kemalistlerin tarihçisi Emrah Safa Gürkan, Batıcı Kemalist rejimin nasıl kurulduğunu itiraf etti: “İngilizler Irak’ı niye kurdu, baksınlar. İngiliz buraya (Türkiye’ye) gelmiş, burada bir rejim kurup gidiyor, ne yapsınlar!”

Kemalistlerin tarihçisi Emrah Safa Gürkan, Batıcı Kemalist rejimin nasıl kurulduğunu itiraf etti: “İngilizler Irak’ı niye kurdu, baksınlar. İngiliz buraya (Türkiye’ye) gelmiş, burada bir rejim kurup gidiyor, ne yapsınlar!”

23 Nisan 2020 tarihinde Teke Tek Özel’de “Meclis'in kuruluşunda hangi mücadeleler yaşandı?” isimli programda Fatih Altaylı’nın “Şimdi hemen soruyorlar, o zaman İngilizler, İstanbul'dan niye tek silah atmadan gittiler?” sorusuna Kemalistlerin tarihçisi Emrah Safa Gürkan, Batıcı Kemalist rejimin nasıl kurulduğunu şu cümlelerle itiraf etti:

“İngilizler Irak’ı niye kurdu, baksınlar. İngiliz buraya (Türkiye’ye) gelmiş, burada bir rejim kurup gidiyor, ne yapsınlar!”

Türkiye’de kurulan rejimin 100 sene boyunca kimlere hizmet ettiği, kimleri baş tacı ettiği, Müslümanları bu topraklarda nasıl parya haline getirdiği, ‘isyancı’ adı altında nasıl astığı, hapsettiği, İslam’a, dile ve tarihe nasıl düşmanlık ettiği artık herkesin malumu!

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