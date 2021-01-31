Kemal’in CHP’si parçalanıyor! Tecavüzler, yolsuzluklar ve tek adam diktası istifaların önünü açtı

Hakkı Bilir İstanbul

CHP, taciz, tecavüz ve yolsuzluk skandallarının ardından peşi sıra gelen istifa haberleriyle de sarsılmaya başladı. Kurucu değerlerinden uzaklaşan ve adeta HDP’ye payanda olan CHP içerisinde son kalan ulusalcılar da partiyle bağını kopardı. Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin bir süredir uyguladığı kutuplaştırma politikası da CHP içindeki çatlağın büyümesini engelleyemedi. CHP’deki durumu yorumlayan siyasiler, bölünmelerin arkasının geleceğine işaret etti...

İstifaların devamı gelecek

AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, şu değerlendirmede bulundu: “CHP’nin kurucu değerlerinden uzaklaştığı, HDP ve FETÖ benzeri oluşumlara açık hale geldiği için vuku bulan bir gelişme. Bu tavır parti içerisinde ciddi bir tartışma konusuydu. Kılıçdaroğlu yönetimi bu eleştirilere cevap veremiyor. CHP’nin eski ağır toplarının içeriden başlattıkları hareket anlamlı ve değerli. CHP kurucu değerlerinden uzaklaşmasına yönelik eleştiri getiriyorlar. CHP’nin Atatürkçü, ulusalcı sosyolojisi üzerinde ciddi kırılmalar yaşanacak. CHP yöneticileri, bu eleştiriler üzerinden ayrılan vekilleri ‘sarayın adamı’ gibi ifadelerle itibarsızlaştırmaya çalışıyor. CHP’den bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çok daha ciddi bölünmeler gelecektir.”

Kendi kodlarıyla savaşıyorlar

Gazeteci yazar Murat Özer de şunları dile getirdi: “CHP’deki bu kopuşlar, önceki ayrılışlar gibi değil. Şu an yaşanan süreç, derin bir ideolojik kırılmanın tezahürü. CHP, marjinal sol örgütlerin kontrolüne girmiş durumda. Şu andaki CHP yönetimi milli mücadeleye darbe vuran zihniyeti temsil ediyor. Bu da kurucu iradeyle ters bir şey. CHP kendi kodlarıyla savaş halinde. Mevcut yönetim HDP ile kol kola girerek, federatif bir ortama zemin hazırlıyor. Aynı zamanda mezhepçi bir kavganın da fitilini ateşliyor. Bu kopuşların ve ayrılışların devamı gelecektir.”

FETÖ ve terörle kol kola

Öte yandan, CHP’nin önde gelen isimleri de zehir zemberek bir açıklamayla Kılıçdaroğlu yönetimine sert çıktı. CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, eski Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Şahin Mengü, akademisyen Suat Karaman yaptıkları ortak açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“İlkelerinden koparılan CHP, Türkiye için de kayıplara neden olmuştur. Siyasi arenada etkisizleşen yeni yönetimin, bürokratları hedef almasının, parti ve siyaset kültürümüzde yeri yoktur. Türkiye Cumhuriyeti’ne kast eden FETÖ terör örgütüne övgü dizenlerin, bağlantılı iddiasıyla yargılananların yönetim ve danışman kadrolarında, parlamentoda kendilerine yer bulmaları hiçbir koşul altında kabul edilemez.”