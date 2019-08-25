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Kemal Özdeş: ”Bizim için üzücü bir gece oldu”

Süper Lig’in 2.

25 Ağustos 2019 Pazar 01:44
Kemal Özdeş: ”Bizim için üzücü bir gece oldu”

Süper Lig’in 2. hafta maçında deplasmanda Alanyaspor’a 4-1’lik skorla mağlup olan Kasımpaşa’da Teknik Direktör Kemal Özdeş, ”Bizim için üzücü bir gece oldu. Oyunun ilk bölümünde daha doğru topa sahip olan, daha doğru oynayan takımdık” dedi.


Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, rakibini aldıklarını galibiyetten dolayı kutladıklarını söyledi. Özdeş, ”Bizim için üzücü bir gece oldu. Oyunun ilk bölümünde daha doğru topa sahip olan, daha doğru oynayan takımdık. Daha sonra ilk yarının ikinci bölümünde çıkarken kaybettiğimiz toplar, önde tutamadığımız toplar kalemize atak olarak dönmeye başladı. Çünkü ön oyuncuları hızlı, becerikli oyuncular. Belki çıkarken doğru yerleşemediğimiz savunma pozisyonunda geriye düştük ama geçtiğimiz haftada olduğu gibi bireysel beceriyle hemen beraberliği yakaladık. Daha sonra ilk yarının son bölümünde atakları fazlalaştı Alanyaspor’un. Devre arası tekrar ilk yarının ilk bölümüne dönmek gerektiğini paylaştım oyuncularımla. Belki ikinci devreye daha iyi başlayan taraftık ama bu kez Alanya’nın etkin olmadığı dakikada bulduğu bir gol ve oyuncu değiştirmeyi düşündüğümüz bir andan 2-3 dakika sonra yediğimiz ikinci gol 3-1’e getirdi skoru. O dakikadan sonra ‘Oyunu tekrar döndürür müyüz?’ diye değişikliler yaptık” dedi.



“Kazanarak coşku düzeyimizi yukarı çıkarmak istiyoruz”


Alanyaspor’un ikinci yarı daha istekli oynadığını aktaran Özdeş şunları söyledi:


”Koita’nın ayağında yaşadığı problemle oyun dışına çıkmasıyla Alanya takımı bilhassa ikinci yarı gollerin getirdiği coşkuyla daha istekli daha coşkuluydu. Bu gün üretken olmamak, önde top tutamamak buna neden oldu diye düşünüyorum. Çünkü ön oyuncularım bugün ligin ikinci haftası ilk kez birlikte oynuyorlar. Ligin ilk haftalarında bu dalgalanmaları yaşamak çok doğal. Şimdi hemen başımızı kaldırıp önümüzdeki hafta kazanarak coşku düzeyimizi yukarı çıkarmak istiyoruz. Bunu gerçekleştirebilecek güçte takımım var.”

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 01:44
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