Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakınındaki isim koronavirüse yakalandı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir koronavirüse yakalandığını duyurdu.
CHP Parti Meclisi Üyesi ve Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir Koronavirüs'e yakalandığını duyurdu.
Demir Twitter hesabından, "Cuma günü yaptırdığım Covid- 19 testimin negatif çıkmasına rağmen artan şikayetlerim nedeniyle (ateş, eklem ağrısı) bugün yaptırmış olduğum tomografi testi sonucu pozitif çıkmıştır. Tedavime başlanmıştır, bir süre telefonlara bakamayacağım. Sağlıklı günlerde buluşmak üzere." paylaşımını yaptı.