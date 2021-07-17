Kemal Kılıçdaroğlu'nun Eurovision özlemi! 'Ayrılmak Türkiye'nin ayıbı'

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ODTÜ'lü öğrencilerle kahvaltıda buluştu. Gençlerin gündeme ilişkin sorularını cevaplayan Kılıçdaroğlu, ahlaksızlığın her geçen sene zirve yaptığı Eurovision'a olan özlemini anlattı.

'Bu bir yarışmadır'

"Eurovision'dan çekilmek, Türkiye’nin ayıbıdır. Sanatçılarımız gidecek orada, şarkılarını, türkülerini söyleyecekler. Ülkeler oy verecek, birisi kazanacak. Bu bir yarışmadır." diyen Kılıçdaroğlu, "Burada Türkiye’deki sanatçıların uluslararası yarışmalara katılmaları, ödül almaları bütün dünyada adının duyulmasına yol açar. Buna dış politikada yumuşak güç deniliyor." ifadelerini kullandı.

Orhan Pamuk'u güzelledi

Kılıçdaroğlu, konuşmasına sözde Ermeni soykırımını destekleyerek ödül kazanan Orhan Pamuk'u güzelleyerek devam etti: "Bir yazarınızın Nobel Ödülü alması, bunun kitabının bütün dünyada tercüme edilip yayınlanması Türkiye’nin yumuşak gücünü gösterir. Bir sinema filminizin dünyanın bütün ülkelerinde gösterilmesi olağanüstü bir olaydır. Bir piyanistinizin dünyanın pek çok ülkesinde konser vermesi olağanüstü bir şeydir. Türkiye’yi aslında dünyaya tanıtacak olan da budur. Siz şimdi şarkı yarışmasından çekiliyorsunuz, aklın alacağı şey değil. Sanatçılar gidecek orada, diğer sanatçılarla birlikte yarışacaklar. Buradan çekildik, bu tamamen sanattan ve kültürden korkmaktan kaynaklanıyor. Oysa sanat ve kültür insanın doğasında olan bir şeydir. Eurovision Şarkı Yarışması’na Türkiye girmeli. Sadece ona değil ne kadar çok yarışma varsa. Mesela Cannes Film Festivali olur, gönül ister ki Cannes Film Festivali’ne sadece bir iki sinema yönetmenimiz değil çok sayıda yönetmenimiz gitsin."

İşte Kılıçdaroğlu'nun özlediği türkücü