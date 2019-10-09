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Kemal Kılıçdaroğlu’nun Barış Pınarı Harekatına desteğini HDP'li Sibel Yiğitalp tepki gösterdi

Fırat’ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu destek çıkınca HDP'lilerle yol ayrılığına geldi. HDP'li Sibel Yiğitalp'in attığı twit ittifakta nabzı düşürdü.

09 Ekim 2019 Çarşamba 20:09
Kemal Kılıçdaroğlu’nun Barış Pınarı Harekatına desteğini HDP'li Sibel Yiğitalp tepki gösterdi

CHP ile HDP'nin İstanbul seçimlerindeki ittifakı Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yaptığı harekatla çatırdadı. Meclis'te tezkereye 'evet' denilmesine ağır tepki veren HDP'liler, CHP liderinin bugünkü twitini görünce küplere bindiler.

HDP'nin eski Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalpsosyal medya hesabından doğrudan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Ataların mezarında ters dönüyordur' diye mesaj attı.

Bu kararla, Rojava ve Türkiye halkı çok büyük acı çekecek. Ve siz bu acılara sebep olan ve bununla birlikte siyasi hayatınında jübilesini yapan bir “aktör”olarak tarihe geçeceksiniz!!!

Harekata destek verenleri eleştiren HDP'li Yiğitalp şu twitleri attı:

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 20:09
  1. İstanbul
  2. CHP
  3. HDP
  4. Türkiye
  5. Fırat'ın doğusu
  6. HDP'nin eski Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp
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  9. Rojava
  10. Kürtler
  11. PKK
  12. Kemal Kılıçdaroğlu

YORUM YAZ

  • Halil Halil 31 dk önce
    Hani nerde yazıyor, tweet yok yine yalan haber, sizin Müslümanlığınız yalan dolanla mı oluyor.

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