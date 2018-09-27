0553 313 94 23

Kemal Kılıçdaroğlu'nun babaevi yandı!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, Tunceli'nin Nazımiye ilçesindeki babaevinin de aralarında bulunduğu 3 ev ve eklentileri çıkan yangında büyük hasar gördü.

27 Eylül 2018 Perşembe 20:49
Kemal Kılıçdaroğlu'nun babaevi yandı!

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinin Ballıca köyünde yer alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun baba ocağı olan evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

AMCASININ VE KUZENİNİN EVLERİNE DE SIÇRADI

Köylülerin tüm çabalarına rağmen kontrol altına alınamayan alevler, bir süre sonra Kılıçdaroğlu'nun amcası Mehmet ve kuzeni Hasan Karabulut'a ait 2 ayrı ev ve eklentilerine de sıçradı.

Durumun bildirilmesiyle olay yerine önce Nazımiye Belediyesine ait itfaiye araçları sevk edildi. Alevlerin kontrol altına alınamaması üzerine Tunceli Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü'nden destek istendi.

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin çalışmasının sürdüğü bildirildi.

KILIÇDAROĞLU'NUN DOĞDUĞU EV

Köyde söndürme çalışmalarına katılan Nazımiye Belediye Başkanı CHP'li Cafer Kırmızıçiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Ballıca köyünde dünyaya geldiği evde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine gittiklerini belirtti.

Kırmızıçiçek, ekiplerle hızlı şekilde olaya müdahale ettiklerini aktararak, "Tüm çabalarımıza rağmen yangın 3 evi sarmıştı. Talebimiz üzerine merkez belediyemiz ile Orman İşletme Müdürlüğünden ekip istedik. Yangını kontrol altına almak için çalışmalarımız devam ediyor. Evler kullanılamaz durumda. Yangının çevredeki ormanlık alan ve evlere sıçramaması için önlem aldık." ifadelerini kullandı.

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 20:49
  1. Yangın
  2. Tunceli
  3. Kılıçdaroğlu
  4. nizamiye
  5. babaevi
  6. Ballıca
  7. SİYASET Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kabaran kekin çökmesini önlemek için ne yapmak gerekir?
    1. Kabaran kekin çökmesini önlemek için..
    2. Şanlıurfa'da iki grup arasında baltalı..
    3. Kırşehir'de DEAŞ operasyonunda 3 kişi..
    4. Kemal Kılıçdaroğlu'nun babaevi yandı!
    5. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den..
    6. Avrupa borsaları İtalya hariç..
    7. İstanbul'da halk otobüsü kaza yaptı!..
    8. Birleşmiş Milletler'den Arakanlı..
    9. Bursa'da çarptığı öğrenciyi kucağında..
    10. DEAŞ'a büyük operasyon! Iraklı..
    11. Samsun'da misafirin yaptığı 'pes..
    12. Atatürk Havalimanı’nda korku dolu..
    13. Kocaeli'de denetlenen 51 fırından..
    14. Ünlü yönetmen hayatını kaybetti!
    15. Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20..
    16. Kız öğrenci yurdunda yangın!
    17. Dilmen'den UEFA'nın EURO 2024 kararına..
    18. Tecavüzler ülkesinde zina serbest..
    19. Bim haftanın aktüel fırsat ürünleri
    20. THY personel alımı başvuru formu 2018..
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Fatih Altaylı: Ayılık yaptım özür dilerim
    Fatih Altaylı: Ayılık yaptım özür dilerim
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?

    Günün Karikatürü

    27 Eylül 2018
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri