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Gündem Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni skandal! YPG'ye söyleyemediğini Müslümanlara söyledi
Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni skandal! YPG'ye söyleyemediğini Müslümanlara söyledi

Her geçen gün akılalmaz muhalefeti ve hükümete yönelik suçlamaları ile gündemden düşmeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Müslüman Kardeşler hakkında yaptığı açıklama ile büyük bir skandala imza attı.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 13:44:00 -

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dünkü parti grup toplantısında tepki çeken açıklamalarda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, Mısır'daki Müslüman kardeşler hakkında skandal ifadeler kullanarak "İhvancı dış politika senin neyine? İslam dünyasının terörist kabul ettiği insanları getirip İstanbul'da ağırlıyorsun. Kaybeden kim Türkiye. Saraydakiler oturuyor. Emin olun yüzleri bile kızarmaz bunların. Türkiye Cumhuriyeti Devleti soyuluyor. Bir avuç insan tarafından soyuluyor. İşi ehline vermek, aynı zamanda bir işin en sağlıklı şekilde yapılması ve bitirilmesi demektir" dedi.

YPG'ye terör örgütü diyemedi

Aynı Kemal Kılıçdaroğlu, geçmişte katıldığı bir televizyon programında 'Teröre başvurmadığı sürece biz YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz' demişti.

YPG'ye terör örgütü diyemeyen ve seçim dönemlerinde PKK/YPG'nin siyasi uzantısı HDP ile ortaklık kuran Kemal Kılıçdaroğlu'nun Müslüman kardeşler için terörist ifadesini kullanması büyük tepki topladı.

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Yorumlar

Murat

Papa türkiyeye ziyarete gelseydi yada dünya kiliseler birliği gelseydi kemal bey adeta mest olurdu. Çok hoşuna giderdi. Ama müslüman kelimesine dahi tahammülü yok.maalesef
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Fatih

Teröristler in ve sevicilerinin Allah belasını versin inşallah
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