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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan MYK'ya teşekkür

A takımında değişikliğe gitmeye hazırlanan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, MYK üyelerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 17:09
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan MYK'ya teşekkür

CHP Genel Merkezinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlubaşkanlığında gerçekleşen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Toplantıda, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun MYK üyelerine "Partide yeni bir dönemin başlayacağını" söyleyerek, çalışmalarından dolayı teşekkür ettiği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu'nun toplantıda, olağanüstü kurultay toplanmasa da buna ilişkin taleplerin önemli olduğunu, toplanan imza sayısının dikkate alınması gerektiğini ifade ettiği aktarıldı.

Bu arada bazı genel başkan yardımcılarının, "yeni dönemde görev almak istemediklerini" Kılıçdaroğlu'na ilettikleri kaydedildi.

Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK'yı 60 kişilik Parti Meclisi'nden (PM) seçerek yarın ya da cuma günü açıklaması bekleniyor.

Partide, 18 kişiden oluşan MYK üyelerinin büyük kısmının değiştirileceği, genel başkan yardımcılığı sayısının da düşürüleceği konuşuluyor.

Yeni dönemde görev verilmeyecekler arasında Genel Başkan Yardımcıları Tekin Bingöl, Onursal Adıgüzel ve Aykut Erdoğdu'nun da bulunduğu ifade ediliyor.

Adıgüzel, 24 Haziran'daki seçim sisteminde yaşanan sıkıntılar nedeyle eleştirilere maruz kalmıştı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 17:09
  1. Bingöl
  2. CHP Merkez Yönetim Kurulu
  3. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu
  4. MYK
  5. Teşekkür

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