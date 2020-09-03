Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce kararı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Memleket Hareketi" başlatan Muharrem İnce’nin ihracı konusunda açıklamalarda bulundu.
CHP’den dışlanarak "Memleket Hareketi" başlatan Muharrem İnce’ye Yalova’dan kötü haber geldi.
Muharrem İnce, kardeşi Hüseyin İnce ve Vefa Salman hakkında disiplin suçu işledikleri gerekçesiyle partiden ihraçları için dilekçe hazırlandı.
CHP Yalova İl Başkanlığı üyesi Niyazi Şahin, Muharrem İnce’nin 13 Ağustos’taki açıklamaları nedeniyle Merkez Disiplin Kurulu’na suç duyurusunda bulundu.
Bu gelişme sonrası sol kanat Muharrem İnce’nin partiden atılıp atılmayacağını merak etti.
‘Partiye zarar vereni atacağım’
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
"Memleket Hareketi" başlatan Muharrem İnce hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, hareketin güzel olduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu Muharrem İnce için, ‘O bizim partimizin üyesi. Türkiye'nin içindeki sorunları anlatabilir. CHP'de bölünmelere neden olabileceğini düşünmüyorum’ dedi.
Partiyi karıştıran dilekçeden bahseden Kılıçdaroğlu, ‘birisi dilekçe verdi hemen ihraç edelim, olmaz’ diyerek parti içinde asla kavga istemediğini, partiye zarar vereni atacağını söyledi.
Siyaset
Solak Barış Yarkadaş detayı anlattı! Memleket Hareketi'ni başlatan Muharrem İnce’ye partisinden 'ihraç' dilekçesi