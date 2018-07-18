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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'kaçamak' kurultay cevabı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin delegeleri olağanüstü kurultay için imza toplamaya devam ederken "İmza işine girmiyorum" dedi. Ancak, kulislerden yansıyan bilgilere göre CHP Genel Merkezi, delegeleri arayarak kurultay için nabız yokluyor. Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi bu konuyu bugünkü köşesine taşıdı...

18 Temmuz 2018 Çarşamba 11:38
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'kaçamak' kurultay cevabı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeyi "Kılıçdaroğlu imza toplanmasına ve erken yerel seçime nasıl bakıyor?" başlıklı köşesine taşıdı.

Yazının ilgili kısmı şöyle:

Toplanan imzalar konusunda sizin bilginiz var mı?

Ben hiç girmiyorum.
Neden girmiyorsunuz? Sonuçta partinizin kurultaya gidip gitmeme konusu değil mi?

Girmiyorum. Çünkü delegeler kurultay olmasını tercih ederlerse, yani kurultay olmasını tercih ederlerse yapacağız, imza toplanmazsa da yapmayacağız. Buna özel bir çaba, emek harcamak gerekmiyor.

Siz olmasın diye çaba gösteriyor musunuz?

Hayır…

Siz kendi iradenizle kurultayı toplamayacağınızı belirttiniz.

Sonuçta delegelerin tercihleri önemlidir. Delegeler eğer kurultayı isterlerse kurultayı yapacağız. Çoğunluk sağlanmasa da kurultayı yapmayacağız. Gündeme alınmasını doğru bulmuyorum.

Muharrem İnce'nin girişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?

İstiyor. Yani kurultayın yapılmasını istiyor.

Baştan kendisinin talep etmediğini söylemişti.

O ayrı…

Son açıklamalarında sizi inciten bir tarafı oldu mu?

Yoo… Hayır…

'DELEGELER ARANIYOR'

Ancak, Hürriyet'in CHP'ye yakın muhabiri Rifat Başaran, CHP Genel Merkez yöneticilerinin delegeleri arayarak olağanüstü kurultay konusunda nabız yokladığını yazdı.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 11:38
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. CHP
  3. kurultay

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