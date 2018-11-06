Kemal Kılıçdaroğlu'ndan haddini aşan sözler: AK Parti'ye oy vermek haramdır
Partisinin TBMM'de düzenlenen grup toplantısında konuşan CHP'nin koltuk sevdalısı lideri Kemal Kılıçdaroğlu AK Parti'ye oy verenlerle ilgili skandal ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu, "AK Parti'ye oy verenlere sesleniyorum; AK Parti'ye oy verenler, harama ortaktır. Bu da öyle bilinsin" dedi.06 Kasım 2018 Salı 16:17
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"AK Parti'ye oy verenler, harama ortaktır"
Hükümete ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sert eleştiriler yönelten Kılıçdaroğlu, AK Parti seçmenini harama ortak olmakla suçladı. Kılıçdaroğlu, konuşmasında "AK Parti'ye oy verenlere sesleniyorum; AK Parti'ye oy verenler, harama ortaktır. Bu da öyle bilinsin. Koşa koşa gittiniz oy verdiniz" ifadelerini kullandı.
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