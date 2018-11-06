Kemal Kılıçdaroğlu'ndan haddini aşan sözler: AK Parti'ye oy vermek haramdır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"AK Parti'ye oy verenler, harama ortaktır"

Hükümete ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sert eleştiriler yönelten Kılıçdaroğlu, AK Parti seçmenini harama ortak olmakla suçladı. Kılıçdaroğlu, konuşmasında "AK Parti'ye oy verenlere sesleniyorum; AK Parti'ye oy verenler, harama ortaktır. Bu da öyle bilinsin. Koşa koşa gittiniz oy verdiniz" ifadelerini kullandı.