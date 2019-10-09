Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle yaptığı açıklamada,"Dualarımız, kahraman askerlerimizin burnu dahi kanamadan Barış Pınarı Harekatı'nın bir an önce başarılı bir şekilde tamamlanması için. Allah evlatlarımızı korusun, Allah evlatlarımızı muzaffer eylesin" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Dualarımız, kahraman askerlerimizin burnu dahi kanamadan Barış Pınarı Harekatı'nın bir an önce başarılı bir şekilde tamamlanması için." ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu, Barış Pınarı Harekatı'nın başlaması dolayısıyla Twitter hesabından açıklamada bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu, "Dualarımız, kahraman askerlerimizin burnu dahi kanamadan Barış Pınarı Harekatı'nın bir an önce başarılı bir şekilde tamamlanması için. Allah evlatlarımızı korusun, Allah evlatlarımızı muzaffer eylesin." değerledirmesinde bulundu.

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