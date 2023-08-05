  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kemal Kılıçdaroğlu'ndan altın gafı
Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan altın gafı

Yeniakit Publisher
2023-08-05 20:56:00 -

Erzincan'ın Tercan ilçesinde parti otobüsünde elindeki notu okuyan Kılıçdaroğlu'nun, çeyrek altın gafı dikkat çekti.

Özel uçakla Ankara'dan Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'na gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekileri, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve partililer karşıladı.

O anları sosyal medyadan paylaşıp, "Erzincan'a can geldi notunu" düşen Sarıgül'ün paylaşımdaki özel jet dikkat çekti.

Buradan Tercan ilçesine geçen Kılıçdaroğlu, burada taraftarlarına konuşma yaptı.

Yine gaf yaptı

Tercan meydanında parti otobüsünde elindeki notu okuyan Kılıçdaroğlu'nun, "Bu 200 lirayla 2.5 çeyrek altın alıyordunuz. Bugün bir çeyrek altın 6749 lira. Geldiğimiz nokta budur." ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Öte yandan bugün itibariyle çeyrek altının satış fiyatı 2.763 Türk Lirası seviyelerinde bulunuyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23