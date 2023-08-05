Kemal Kılıçdaroğlu'ndan altın gafı
Erzincan'ın Tercan ilçesinde parti otobüsünde elindeki notu okuyan Kılıçdaroğlu'nun, çeyrek altın gafı dikkat çekti.
Özel uçakla Ankara'dan Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'na gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekileri, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve partililer karşıladı.
O anları sosyal medyadan paylaşıp, "Erzincan'a can geldi notunu" düşen Sarıgül'ün paylaşımdaki özel jet dikkat çekti.
Buradan Tercan ilçesine geçen Kılıçdaroğlu, burada taraftarlarına konuşma yaptı.
Yine gaf yaptı
Tercan meydanında parti otobüsünde elindeki notu okuyan Kılıçdaroğlu'nun, "Bu 200 lirayla 2.5 çeyrek altın alıyordunuz. Bugün bir çeyrek altın 6749 lira. Geldiğimiz nokta budur." ifadelerini kullanması dikkat çekti.
Öte yandan bugün itibariyle çeyrek altının satış fiyatı 2.763 Türk Lirası seviyelerinde bulunuyor.
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