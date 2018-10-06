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Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit evi ziyaretinde protesto!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün Eskişehir'de toprağa verilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Neşet Gök'ün babaevini ziyareti sırasında, protesto edildi.

06 Ekim 2018 Cumartesi 14:22
Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit evi ziyaretinde protesto!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öğle saatlerinde çeşitli programları için Eskişehir'e geldi. Kılıçdaroğlu'nu kent girişinde Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP Milletvekili Jale Nur Süllü, belediye başkanları ile çok sayıda partili karşıladı.

Kılıçdaroğlu buradan, Batman'da PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan 8 askerden olan ve dün Eskişehir'de toprağa verilen Jandarma Uzman Çavuş Neşet Gök'ün, Emek Mahallesi Şölen Sokak'ta oturan babasının evine taziye ziyaretinde bulundu.

'HANGİ YÜZLE GELİYORSUN?'

Baba Turan Gök, Kılıçdaroğlu'nu evin önünde karşıladı. Bir süre evde kalan Kılıçdaroğlu çıkmak üzereyken A.Ş. adlı kişi, "Senin ittifak yaptığın adamlar öldürdü yeğenimi. Hangi yüzle geliyorsun?" diye bağırdı. Şehidin yakını olduğunu söyleyen A.Ş., polisler tarafından evin önünden uzaklaştırıldı.


Kemal Kılıçdaroğlu, protestonun ardından şehidin babası Turan Gök ile birlikte evden çıktı. Kılıçdaroğlu, baba Turan Gök ile vedalaşırken "Vatan sağolsun" diyerek aracına binip ayrıldı.

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 14:22
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