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Kemal Kılıçdaroğlu'na rekor tazminat cezası!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına yönelik iddiaları nedeniyle 359 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 12:34
Kemal Kılıçdaroğlu'na rekor tazminat cezası!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına yönelik iddiaları nedeniyle 359 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının Man Adası'na para transferi yaptıklarına ilişkin iddiaları nedeniyle açılan tazminat davasında, 359 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedildi.

Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında, davalı Kılıçdaroğlu'nun avukatı ile davacılar Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarını temsilen avukat Ferah Yıldız ile davacı Özdemir Bayraktar'ın avukatı Abdullah Demirhan hazır bulundu.

Davayı karara bağlayan mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına toplam 359 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

DAVA DİLEKÇESİNDEN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel tarafından, İstanbul Anadolu Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dilekçede CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 21 Kasım 2017'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmalara yer verilmişti.

Kılıçdaroğlu'nun sarf ettiği sözlerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocukları, kardeşi ve dünürlerini hedef alan küçük düşürücü, aşağılayıcı, gerçek dışı ithamlar ve hakaretler içerdiği belirtilen dilekçede, Erdoğan adına 500 bin lira, çocukları ve diğer yakınları için de toplam 1 milyon lira manevi tazminat talep edilmişti.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 12:34
  1. İstanbul
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. tazminat cezası

YORUM YAZ

  • bir vatandasbir vatandas11 dk önce
    Batida bir sahis ayni sucu bir daha bir daha islerse, cezasida 3. isleyisinden sonra artar, hatta Hapis ile sonuclanir ve bu "sadece hakarette" olsa. Kilicdaroglu ayni sucu hem ayni kisiye hemde Dvletin en üst makamlari, önce Basbakan, Cumhurbaskani ve simdide Devlet Baskanina isledigine göre, bu ceza Batiya göre cok düsük kalir!
  • ALİ-62ALİ-6240 dk önce
    Bu akp nin oyunu başkanın üstüne geliyorlar kongre desteği de onun oyunu biz genel başkanımızı destekliyoruz
  • VeliVeli34 dk önce
    Bizim Kayseri büyükşehir belediye baskaninada iftira atmıştı adam kazandığı tazminatla meydanda millete sucuk dağıtmıştı profesyonel iftiracidir kendisi
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş1 sa önce
    iş bankası sağolsun nasılsa bankanın anahtarı cebinde
  • Hakkı çavdarHakkı çavdar56 dk önce
    Ey bonker adam ricaetsem bana da bir iftiraA lütfen bu iyiliğini unutmam. Erdoğan iyi yere dükkan aötı
  • hbalıkhbalık52 dk önce
    Bu kadar parayı nerden buluyor,
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