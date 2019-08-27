Kemal Kılıçdaroğlu Şile’de muhtarlarla bir araya geldi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şile’de muhtarlarla bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şile’de muhtarlarla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu’nun "Terörle mücadele konusunda bizi bugün eleştirenler, eski defterler açılırsa insan içine çıkamaz" sözlerine ilişkin soru üzerine “Yakından izliyoruz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şile’de muhtarlarla bir araya geldi. Yaklaşık 2 saat süren programda Kılıçdaroğlu’na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da eşlik etti. Programın ardından Kılıçdaroğlu, vatandaşlarla bir araya geldi. Basın mensuplarının Ahmet Davutoğlu’nun "Terörle mücadele konusunda bizi bugün eleştirenler, eski defterler açılırsa insan içine çıkamaz" sözlerinin hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, “Siz nasıl yakından izliyorsanız biz de yakından izliyoruz” cevabını verdi.

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