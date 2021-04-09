Kemal Kılıçdaroğlu: LGBT aile yapısını bozmuyor!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşcinsel sapkınların Türk aile yapısını bozmadığını söyleyerek skandal ifadelerde bulundu.
Buket Aydın'ın programına konuk olan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "LGBTİ Türk aile yapısını bozuyor mu?" sorusuna, "Hayır efendim ilgisi yok. Türk aile yapısını niye bozsun?" şeklinde cevap verdi.
Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın'ın sunduğu Koltuk programının bu haftaki konuğu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu, Aydın'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Aydın, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasının ardından son dönemde gündemde yer edinen eşcinsel sapkınlarla ilgili (LGBTİ) tartışmaları da sordu.
"LGBTİ Türk aile yapısını bozuyor mu?"
Buket Aydın Kılıçdaroğlu'na "LGBTİ Türk aile yapısını bozuyor mu?" şeklinde soru yöneltti.
Kılıçdaroğlu, bu soru karşısında insanların özgürlüğüne saygı duyulması gerektiğini söyleyerek eşcinsel sapkınlığı meşrulaştıran ifadeler kullandı.
Kılıçdaroğlu, "Hayır efendim ilgisi yok. LGBTİ Türk aile yapısını niye bozsun? İnsanların yaşama şeklini siyasete alet etmem. İnsanların özgürlüğüne, inancına, saygı duymak zorundayız." dedi.
İnsanların özgürlüğüne saygı duyulması gerektiğini söyleyerek eşcinsel sapkınlığı savunan Kılıçdaroğlu ve partisi ise başörtülülere ve Müslümanlara yaptıkları haksızlıklarla kara bir tarihe sahip.