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Gündem Kemal Kılıçdaroğlu konuşurken İmamoğlu’ndan şok mimik! Yok böyle bir yüz ifadesi
Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu konuşurken İmamoğlu’ndan şok mimik! Yok böyle bir yüz ifadesi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ekrem başkan İstanbul'u dünyanın incisi haline getirecek" şeklindeki sözleri sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yüz ifadesi dikkatlerden kaçmadı.

Yeniakit Publisher
2023-01-06 21:46:00 -
Kemal Kılıçdaroğlu konuşurken İmamoğlu’ndan şok mimik! Yok böyle bir yüz ifadesi

Dudullu-Bostancı Metro Hattı bugün hizmete açıldı. Açılış töreninde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da eşlik etti.

İlginç diyaloglarla açılışı gerçekleştirilen metro hattında yaşanan bir anda dikkatlerden kaçmadı.

İmamoğlu'na yönelik konuştu

Açılış töreninde sahneye çıkarak alandakilere hitap eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik konuştu.

"Ekrem başkan İstanbul'u dünyanın incisi haline getirecek"

Kemal Kılıçdaroğlu, "Ekrem Bey'in verdiği hizmeti sindiremiyorlar. Belediye başkanlarımızın verdiği hizmeti sindiremiyorlar. İstanbul'u beton ormanına çevirdiler. Bunu da gayet iyi biliyoruz ama Ekrem başkan İstanbul'u dünyanın incisi haline getirecek. Bu konuda hiç kimse endişe duymasın. Ve biz bu görevi hep birlikte yapacağız." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun yüz ifadesi dikkat çekti

Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu hakkında konuştuğu esnada kameralara ilginç bir görüntü yansıdı.

CHP liderinin bu cümleyi sarf ettiği esnada İmamoğlu'nun yüz ifadesi dikkatlerden kaçmadı.

 

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Yorumlar

Yalniz

Kendiside inamamamis mimigi????
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