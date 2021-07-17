Kemal Kılıçdaroğlu gençlerin gözünün içine baka baka yalan söyledi! 'CHP içinde muhafazakar değişim'

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ODTÜ'lü öğrencilerle bir araya gelerek, gençlerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

ODTÜ öğrencileri Kemal Kılıçdaroğlu'na, 'CHP içinde muhafazakar değişime karşı çıkan bir yapı var mı?' diye sordu. CHP'li Kılıçdaroğlu, öğrencilerin bu sorusunu gözlerinin içine baka baka yalanla cevapladı. Ezan düşmanı Sera Kadıgil'i PM üyesi yapan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Kurban ibadetine yönelik skandal paylaşımlara tek kelime edemeyen, 28 Şubat sürecinde müslümanlara zulümde başrol oynayan CHP'nin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Belki böyle bir söylem belli bir zaman dilimi içinde doğru olabilirdi, ama bugün söz konusu değil." dedi.

'CHP değişiyor' yalanı!

CHP'nin değişim yaşadığını iddia ederek gençleri kandırmaya çalışan Kılıçdaroğlu, "Gerçekten de dünyadaki, Türkiye’deki değişime paralel olarak CHP de değişime ayak uydurmaya çalışıyor. Doğru, bazı eleştiriler alıyoruz ki bizim görevimiz alınan her eleştiriyi değerlendirmek ve ondan ders çıkarmak. Yoksa kişi eleştirdi diye kalkıp onu eleştirmek veya ona ‘sen yanlış söylüyorsun’ demek gibi bir düşüncemiz söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

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