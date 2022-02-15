CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin konulara değindi. Kılıçdaroğlu, geçen hafta, “Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben, bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim” demişti. Kılıçadroğlu’nun elektrik faturasını ödemeyeceğini açıklamasına AK Parti ve MHP’den gelen tepkiler üzerine bugünkü grup toplantısında yine faturalar ödemesine ilişkin konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, elektrik faturasını ödedi mi?

Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında şunları söyledi: “Elektrik faturamı ödemeyeceğim dedim. Niçin dedim? Elektrik faturasını ödeyemeyen vatandaşın acısını benim topluma hissettirmem lazım. O nedenle ödemeyeceğim. Elektrik faturası için partililer bana sordu, “Biz de mi ödemeyeceğiz?” dediler. “Hayır” dedim. Siz ödeyin. Ben orada faturasını ödemeyen ailelerin hissettiklerini ve acılarını topluma duyurmak için ödemeyeceğim. Siz beni donmakla mı korkutuyorsunuz? Sizin feriştahınız gelse beni korkutamaz!"

Kemal Kılıçdaroğlu’nun elektriği kesildi mi?

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 20 Şubat 2021’de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu değişiklikle yönetmeliğin 52’nci maddesine “Şehit aileleri, muharip ve malul gaziler, 65 yaş üstü tüketiciler ve yüzde 40'ın üzerinde engeli bulunduğuna ilişkin sağlık kurulu raporunu görevli tedarik şirketine ibraz eden abonelerin elektriği, tek bir kullanım yerine ait faturalarını aralıksız olarak yıl içinde en az 3 dönem boyunca zamanında ödememesi durumunda ve şirketin kesinti yapılacağına ilişkin tüketiciyi bilgilendirdiğinin ispatı halinde kesilebilecek” fıkrası eklendi. Kılıçdaroğlu faturasını zamanında ödememesi durumunda elektrikleri kesilecek.