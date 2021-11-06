Kemal Kılıçdaroğlu CHP’deki krizi açıkladı! 'Partililer rahatsız' diyerek itiraf etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karar TV'de gazeteci Taha Akyol ile Elif Çakır'ın sorularına yanıt verdi.

Deniz Baykal’a yönelik kumpas sonrası CHP’nin başına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, partide tek adam olduğunu resmen itiraf etti. CHP'li başkan bu durumun partide rahatsızlığa neden olduğunu da ekledi.

CHP lideri, partide ‘sürekli ben’ dediği için tepki aldığını söyleyerek, "Aslında kürsüye çıkınca zaman zaman heyecanlanıyoruz. Ben sözcüğünü fazla kullandığım için partililerden de zaman zaman eleştiri geliyor. Ama bazı vatandaş 'sen ne yapacaksın?' diye soruyor bunun da bir cevabı olabilir. Ama işin doğrusu biz çerçevesinde bakmaktır. Zaten saygın, sağduyulu düşünen bir ittifakımız var. Belki 'ben' yerine 'biz'in kullanılması daha doğru” ifadelerini kullandı.