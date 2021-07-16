Kemal Kılıçdaroğlu bu kez de futbola siyaset soktu! Yayıncı kuruluş üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı

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Pandemi süresince sağlığı siyasete alet eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez de futbol üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iktidarı hedef aldı.

Türkiye Kulüpler Birliği, geçtiğimiz hafta yazdığı mektupla TFF'den bazı taleplerde bulunmuştu. Yabancı oyuncu sayısı ile Disiplin ve Tahkim Kurullarının yeniden düzenlemesini isteyen Kulüpler Birliği, yayıncı kuruluşa ilişkin de isteklerini sıralamıştı.

'Maçlara çıkmayız'

Kulüpler Birliği'nin, TFF'nin aldığı yayın geliri payından şikayet ettiği yazılı açıklamadan sonra 4 büyük kulübün başkanı da isteklerinin yerine getirilmemesi durumunda maçlara çıkmayacaklarını ifade etti. Yaşanan bu gelişmeyi fırsat bilen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kulüpler Birliği'ni provoke eden bir açıklamaya imza attı.

'İktidarın Katarlı ortaklarıyla dokunup bozmadığı hangi değerimiz kaldı?'

Yayıncı kuruluş Bein Sports üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu, futbolu siyasete alet etmekten de geri durmadı. Twitter hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "TFF yönetimine ve Katarlı Bein'in satın aldığı Digiturk’e takımlarımızın haklı isyanı devam ediyor. İktidarın Katarlı ortaklarıyla dokunup bozmadığı hangi değerimiz kaldı? Takımlarımızın ve Türk futbolunun yanındayım, mücadelelerine elimden gelen desteği vereceğim." dedi.