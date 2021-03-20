  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kemal Kılıçdaroğlu 3 oy için fırsatı kaçırmadı! İstanbul Sözleşmesi 'ayarlı' seçim çalışması
Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu 3 oy için fırsatı kaçırmadı! İstanbul Sözleşmesi 'ayarlı' seçim çalışması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milyonların sevinçle karşıladığı İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılma kararıyla ilgili tepki çeken ifadeler kullandı. Provoke edici açıklamalar yapan Kılıçdaroğlu, İstanbul Sözleşmesi videosunu seçim propagandasına çevirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-20 15:53:00 -

Türkiye, aile yapısını ifsad projesi İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar, Millet İttifakı destekçilerini çıldırttı.

Bunlardan birisi de CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılma kararına ilişkin açıklamalar yaparken partisini ve kendisini övmeye başladı.

Kılıçdaroğlu, ayrıca “İktidardaki zorbaya kadınlar dersini verecek" ifadesini kullanarak büyük bir skandala imza attı.

CHP Lideri açıklamasının devamında "Ben söz veriyorum. Her zaman, her yerde, her ortamda bütün kadınların hakkına, hukukuna sahip çıkacağım. Adalet neredeyse orayı arayacağım. Adaletten yana olacağım. Sizden yana olacağım. Sizin hakkınızdan hukukunuzdan yana olacağım. Sizin hakkınızı, hukukunuzu her platformda savunacağım" ifadelerini kullandı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

dostane.

Sen gelmiş geçmiş en yalancı siyasetçisin. Bir kere kendi içindeki tacizi önle.
  • Yanıtla

Ahmet KURT

yürü kim tutar seni çarkcı kemal
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Adeta dünya sallandı! O ülkede 7,2 büyüklüğünde deprem
Dünya

Adeta dünya sallandı! O ülkede 7,2 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın kuzeydoğusunda bulunan Miyagi eyaletinde yerel saatle 18.09'da 7,2 şiddetinde deprem meydana geldi.
Canlı yayında HDP kavgası! Cumhuriyet yazarı Bedri Baykam ağzının payını aldı!
Gündem

Canlı yayında HDP kavgası! Cumhuriyet yazarı Bedri Baykam ağzının payını aldı!

Habertürk ekranlarında, Prof.Dr. Yaşar Hacısalihoğlu HDP'nin kapatılmasına karşı çıkan Cumhuriyet yazarı Bedri Baykam'a canlı yayında ağzını..
15 askerimizi şehit eden alçak mahkemede bakın ne yaptı!
Gündem

15 askerimizi şehit eden alçak mahkemede bakın ne yaptı!

2016 yılında Kayseri'de bombalı saldırı gerçekleşen 15 askerimizin şehit, 54 askerimizin de gazi olduğu bombalı saldırının faili olan teröri..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay