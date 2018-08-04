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Kemal Kılıçdaroğlu 100 günlük eylem programını beğenmedi

Başkan Erdoğan, yeni sistemin 100 günlük icraat programında yapılacak 400 projenin detaylarını Beştepe Millet ve Kongre Merkezi'nde açıkladı. 9 seçimdir kaybetmesine rağmen koltuğuna yapışan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise her zaman olduğu gibi icraatlerden memnun kalmadı.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 18:01
Kemal Kılıçdaroğlu 100 günlük eylem programını beğenmedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni sistemin 100 günlük icraat programında yapılacak 400 projenin detaylarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet ve Kongre Merkezi'nde açıkladı. Heyecanla beklenen eylem planı yüzleri güldürürken, projelerle ilgili CHP'den ilk yorum geldi.

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, projelerin temel sorunlara çözüm üretmediğini savundu. Sorunların varlığının devam ettiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Alay- vala ile 100 günlük eylem planı açıklandı... 5 Temel sorunun hangisine çözüm üretiliyor? Gerçek şu ki; sorunlar çözülmüyor, sorunalr derinleşerek varlığını sürdürüyor... Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor" dedi.

Öte yandan 1234 delegenin imzalarını bile sayamayan CHP'de kurultay tartışmaları tüm hızıyla sürüyor. CHP Genel Merkezi, muhaliflerin imzalarının sahte olduğunu ileri sürdü.

 

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 18:01
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. CHP
  3. Kemal Kılıçdaroğlu

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