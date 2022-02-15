Kemal ile Ekrem’in siyasi rant kavgası

YAVUZ SELİM İSTANBUL

Youtube’çulara Ekrem İmamoğlu lehine video çeksinler diye video başına 10 bin TL veren İBB, yerel ve ulusal gazetelere nefes aldıracak ilan desteğine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatına rağmen direniyor.

Kavganın galibi kim olacak

Kılıçdaroğlu’nun “13 büyükşehirde uygulanacak” dediği uygulamada belediye meclis kararlarının yayınlanarak medya kuruluşlarına maddi yardım yapılması teklifi CHP’li diğer belediyelerde uygulanmaya başlarken İmamoğlu “tasarruf” bahanesiyle bu talimata direnmişti. Yandaş medyaya el altından para aktaran ve 2022 bütçesinde reklam ve tanıtıma 854 milyon TL ayıran İBB Başkanı İmamoğlu’nun, daha önce reddederek komisyona iade ettiği ilan desteği teklifi, hafta içerisinde yeniden gündeme alınacak. Daha önce Kılıçdaroğlu’nun talimatını havada bırakarak uygulamayan İmamoğlu’nun teklifi yine reddetmesinin “İmamoğlu-Kılıçdaroğlu” kavgasını gün yüzüne çıkacağı belirtiliyor. İmamoğlu’nun kavgaya devam edip etmeyeceği hafta içinde yapılacak komisyon toplantısının ardından verilecek kararla belli olacak.

İkbal peşindeler

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Araştırmacı Yazar İdris Ortakaya, şunları dile getirdi: “CHP dava değil çıkar partisi olduğu için bu partide az biraz güç kazanan kendi menfaatleri doğrultusuna ilerliyor. Baykal’a karşı Kılıçdaroğlu’nun yaptıklarında bunu görmüştük. Şimdi de Kılıçdaroğlu’na karşı İmamoğlu’nun hamlelerini seyrediyoruz. Kavganın son raundu medyaya ilan desteği meselesinde görülüyor. Niyeti millete hizmet olmayanları, topluma fayda sağlamak olmayanları insanımız görüyor. Geçmişten bugüne bu böyle olmuştur. İnsana dönük faaliyet için fırsat buldukça bu fırsatı şahsi menfaatleri, ikbal planları için kullananlar dün olduğu gibi bugün de aynı yolları izliyor. CHP şemsiyesi altında hep aynı hesapları, hep aynı kumpasları, hep aynı kavgaları görüyoruz.”

Erdoğan gibi parti kuracak

Gazeteci Yazar Galip İlhaner de, şunları dile getirdi: “Ekrem İmamoğlu’nun bütün hedefi Erdoğan benzeri bir hareket başlatıp AK Parti gibi bir parti kurmak. Tamamen Erdoğan’ı taklit ediyor. Çakma Erdoğan olmaya çalışıyor. Bu uğurda İmamoğlu’nun hedefi bir parti kurmak. İmamoğlu yeni parti kurmanın hazırlığını yapıyor. Bütün yatırımını buna göre yapıyor. Erdoğan gibi bir hareket başlatarak başarılı olacağını planlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde bir ekip kurmuş. Bu ekip, kuracağı partinin yöneticilerinden oluşuyor.”

Akşener'in rakibi ise Mansur

İlhaner, şöyle devam etti: “İstanbul’un kaynaklarını, parasını cumhurbaşkanlığı seçimleri ve yeni bir parti için biriktiriyor. İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu’nun kavgasının sebebi de yeni parti kurma hazırlığıdır. PKK da İmamoğlu’nun yeni bir parti kurmasını destekliyor. ABD ve İngiltere büyükelçilerinin desteği de bu bağlamdadır. Yakında İmamoğlu, ABD ve Batı başkentlerinde ağırlanarak popülaritesi arttırılacak. Meral Akşener de İmamoğlu’nu, Mansur Yavaş’a karşı kullanmaya çalışıyor. İmamoğlu CHP’ye, Yavaş da İyi Parti’ye alternatif parti kurma çalışmaları yapıyor. Kavganın asıl hedefi budur. Akşener’in hedefi CHP’yi İyi Parti’ye katmak. İmamoğlu İstanbul’a değil, yeni bir parti ve Cumhurbaşkanlığı adaylığına yatırım yapıyor.”