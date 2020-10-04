  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Kemal Ademi ve Fenerbahçe anlaştı
Spor

Kemal Ademi ve Fenerbahçe anlaştı

İsviçre'nin Basel takımında forma giyen forvet oyuncusu Kemal Ademi'nin transferi için Fenerbahçe prensipte anlaşıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 23:33:00 -
Kemal Ademi ve Fenerbahçe anlaştı

Basel forması giyen 24 yaşındaki Kosova asıllı forvet oyuncusu Kemal Ademi Fenerbahçe'ye transferi açıklandı. Ademi sağlık kontrolleri için İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada, Basel Kulübü’nde forma giyen 24 yaşındaki forvet Kemal Ademi ve kulübü ile prensip anlaşıldığını yıldız oyuncunun sağlık kontrolleri için İstanbul’a geldiği belirtildi.

Transfer için İstanbul'a gelen Kemal Ademi, 2019/2020 sezonun da Basel formasıyla 43 maçta 15 gol 5 asist kaydetti.

Ademi geçtiğimiz sezon İsviçre'nin 2. Lig ekibi Neuchâtel Xamax'dan bedelsiz olarak Basel'e transfer olmuştu.

Kemal Ademi kimdir?

Kosova asıllı Kemal Ademi, 23 Ocak 1996 Schwenningen, Almanya'da doğdu. 24 yaşında ve 1,98 boyundaki futbolcu forvet bölgesinde görev yapıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
24 saat verdiklerini söyledi! Mısırlı muhalif isim Erdoğan’a seslendi
Dünya

24 saat verdiklerini söyledi! Mısırlı muhalif isim Erdoğan’a seslendi

İspanya'da ikamet eden Mısırlı muhalif iş insanı Muhammed Ali, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.
Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın görüntüleri olay oldu!
Dünya

Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın görüntüleri olay oldu!

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın, Azerbaycan Türkçesi ile konuşmaya çalıştığı video sosyal medyada tekrar gündem oldu.
Putin'i sarsacak Ermenistan gelişmesi
Dünya

Putin'i sarsacak Ermenistan gelişmesi

Ermenistan-Azerbaycan sınır hattında çatışmalar devam ederken Rusya'nın sinsi bir planının ortaya çıktığı iddia edildi.
Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay