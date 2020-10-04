Kemal Ademi ve Fenerbahçe anlaştı
İsviçre'nin Basel takımında forma giyen forvet oyuncusu Kemal Ademi'nin transferi için Fenerbahçe prensipte anlaşıldığını duyurdu.
Basel forması giyen 24 yaşındaki Kosova asıllı forvet oyuncusu Kemal Ademi Fenerbahçe'ye transferi açıklandı. Ademi sağlık kontrolleri için İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada, Basel Kulübü’nde forma giyen 24 yaşındaki forvet Kemal Ademi ve kulübü ile prensip anlaşıldığını yıldız oyuncunun sağlık kontrolleri için İstanbul’a geldiği belirtildi.
Transfer için İstanbul'a gelen Kemal Ademi, 2019/2020 sezonun da Basel formasıyla 43 maçta 15 gol 5 asist kaydetti.
Ademi geçtiğimiz sezon İsviçre'nin 2. Lig ekibi Neuchâtel Xamax'dan bedelsiz olarak Basel'e transfer olmuştu.
Kemal Ademi kimdir?
Kosova asıllı Kemal Ademi, 23 Ocak 1996 Schwenningen, Almanya'da doğdu. 24 yaşında ve 1,98 boyundaki futbolcu forvet bölgesinde görev yapıyor.