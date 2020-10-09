Kemal Ademi: "Fenerbahçe fantastik bir kulüp"

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi, sarı-lacivertlilerin fantastik bir kulüp olduğunu söyledi.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan 24 yaşındaki santrfor, sarı-lacivertli ekibe geldiği için kendisini çok iyi hissettiğini belirtti.

Fenerbahçe'de bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Ademi, "Gerçekten burada olduğum için kendimi çok iyi hissediyorum. Buraya geleli 1 hafta oldu. Fenerbahçe fantastik bir kulüp. Oyuncuları ve teknik heyeti fantastik. Burada olduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Birçok pasaporta sahip olduğunu ve milli takımda oynayıp oynayamayacağını bilmediğini aktaran Ademi, şöyle devam etti:

"Transfer sürecimde Vedat Muric ile konuşmadım. Muric'in Fenerbahçe'deki maçlarını izlemiştim, birçok gol attı. Kendisi büyük bir forvet. İbrahimovic idol olarak alınabilecek bir oyuncu. Eski takım arkadaşlarım bana öyle seslenirdi ama ben onlara benim adım Kemal Ademi derdim."

Uzun boyuna rağmen hızlı bir oyuncu olduğunu anlatan Ademi, "Vedat Muric tarzı bir santrfor değilim. Boyuma göre hızlı bir oyuncuyum. Tempolu futbolu seviyorum. Yaklaşık 1 haftadır buradayım ve burada çok fazla kaliteli orta yapıldığını gördüm. Ortalar bazen kafanıza bazen ayağınıza gelebilir. İsviçre'de bu kadar kaliteli orta yapılmıyordu. Orada futbol biraz daha farklı." diye konuştu.

Kariyerinde 3-4 sene önce bir sakatlık yaşadığını ama bunu tamamen geride bıraktığını vurgulayan Ademi, Fenerbahçe'de çok mutlu olduğunu ve kariyer planlamasına dair konuşmak istemediğini aktardı.

Takımda çok fazla yeni oyuncu bulunduğunu dile getiren 1,98 metre boyundaki futbolcu, "Büyük bir takımda her zaman forma rekabeti vardır. Erol hocanın Almanca konuşabilmesi benim için çok önemli. Anlamadığım bir şeyi kendisine sorabiliyorum. Takım içinde çok fazla Almanca konuşan futbolcu var. Bu benim için çok iyi bir durum." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe'deki kariyerli futbolcularla oynayacak olmaktan duyduğu mutluluğu da anlatan Ademi, basketbolu da takip ettiğini ve takım arkadaşlarıyla Fenerbahçe Beko maçı izlemek istediğini sözlerine ekledi.

Ademi, toplantının ardından 99 numaralı formasıyla basın mensuplarına poz verdi.