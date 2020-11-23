Kelle paça çorbası tarifi | Kelle paça nasıl yapılır?

Kelle paça çorbası yapılışı | Kelle paça iddia edildiği gibi tüm hastalıklara karşı bir ilaç değildir. Uzmanlar kelle paçanın ilaç niyetine içilmesinin doğru olmadığını belirtiyor. İçinizi ısıtacak besleyici bir çorba içinse kelle paçayı tercih edebilirsiniz. İşte, ev yapımı kelle paça tarifi:

Kelle paça çorbası tarifi

Malzemeler

1 adet kelle

4 adet paça

1 adet işkembe

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

Tuz

Karabiber

Pul biber

Servis için:

3 diş sarımsak

4 yemek kaşığı sirke

Pul biber

Kelle paça çorbası nasıl yapılır?

Kelle paça çorbasını hazırlamak sanıldığı kadar zor değil. Adımları takip ederek leziz bir çorba hazırlayabilirsiniz.

Çorba için hazırlıklara bir gece önceden başlamanız gerekiyor. Kelleyi bir gece boyunca suda bekletin. Ancak suyu gece bolunca birkaç kez değiştirmeniz gerekiyor.

En az 8 saat bu işlemi yaptıktan sonra kelleyi düdüklü tencerede yarım saat haşlayın.

Kelle haşlandıktan sonra etleri didikleyin. Haşlama suyunu ise süzüp bir kenara alın.

Sıra işkembeye geldi. İşkembeyi güzelce temizleyin. Paçaları ise gerek varsa tütsüleyin. Ardından düdüklü tencerenin içerisine işkembe ve paçaları alıp kaynamaya bırakın.

Yarım saatin ardından işkembeyi küp küp doğrayın.

Paçayı güzelce didikleyin.

Haşlama suyunu süzüp kenara alın.

Yağı derin bir tencereye alın.

Yağ kızınca unun kokusu çıkana kadar kavurun.

Unun kokusu çıkınca süzdüğünüz suları tencereye alın.

Ardından tencereye didiklediğiniz tüm etleri ve işkembeyi alın.

Çorbaya tuz ekleyin ve kaynamaya bırakın.

Bu arada bir tavada tereyağında pul biber kızdırın.

Kızdırdığınız yağı çorbaya ekleyin.

Servis aşamasında sarımsak ve sirke ile hazırladığınız sostan çorbanın üzerine gezdirin.

Afiyet olsun.