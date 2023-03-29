Keleş İttifakı iç savaş çıkarmanın peşinde! ABD güdümlü şebeke Türk muhalefetini yutmak üzere

Bir Pentagon/CIA organizasyonu olan küresel terör network'ü, Türkiye'de Altılı Masa'yı yutmak üzere.

Kandil'den sorgu için gönderilmiş çocuk yaştaki teröristin önünde esas duruşta bekleyen eski belediye başkanı Ahmet Türk, Kürt halkının iktidara oy verme hakkının bulunmadığını ileri sürüyor.

HDP ile pazarlığa oturmuş CHP'nin bir başka ittifak ortağı Türkiye İşçi Partisi (TİP) ise el yapımı bombayla öldürülen Ayaz-Nupelda Güloğlu kardeşlerin, annesiyle birlikte katledilen 11 aylık Bedirhan bebeğin, 13 yaşındaki Diyar Bilen'in, 16 yaşındaki Eren Bülbül'ün, 5 yaşındaki Viyan Kanat'ın, 4 yaşındaki Hidayet Tek'in, 6 aylık hamile Songül Yılmaz'ın, bir yaşındaki Ecrin Açıkgöz'ün ve 3 yaşındaki Ceylin Naz Aydın'ın katillerine 'terörist' diyemiyor.

Çocuk katillerine terörist diyemeyenlerle ittifak kurmuş CHP'ye önemli bir destek bir başka terör örgütünden, THKP-C'den geldi. 'Devrimci' Mahir Çayan'ın kurduğu terör grubu, bu topraklarda Sünni Müslümanları düşman gören bilinçaltını bir afişle açığa vurdu.

'Alevi' kimliğine vurgu yaptıkları Kemal Kılıçdaroğlu'na oy isteyen örgüt, "Açalım Kızıl Sancağı, Geçsin Yezitlerin Çağı" ifadelerini kullanarak Türk toplumuna 80 öncesinin iç savaş çığlığıyla seslendi.

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15 Temmuz öncesi mart ayında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, TSK içine sızdırdığı hainlere 'Kapadokya sakinleri' diye seslenip ezoterik imgelerle darbe talimatı verirken, küresel terör masası da tüm marjinal örgütleri ittifak halinde sahaya sürmüş, buna bir de isim koymuştu: Halkların Birleşik Devrim Hareketi!

TKP/ML, PKK, THKP-C/MLSPB, MKP, TKEP-LENİNİST, TİKB, DKP, Devrimci Karargah, MLKP ve Proleter Devrimciler Koordinasyonu adındaki örgütleri tek çatı altına toplayan HBDH, Türkiye’nin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtları sırasında DEAŞ'lı teröristlerle birlik oldu ve Mehmetçikle çatıştı.

PKK elebaşlarının bulunduğu Kandil ise 15 Temmuz darbe ve işgal girişiminin başarısız olmasıyla birlikte uyku durumuna geçen HBDH çatı örgütünü yeniden canlandırmaya çalışıyor. Cumhur İttifakı'nı 'sömürgesi, soykırımcı diktatörlük' olarak tanımlayan Duran Kalkan, birkaç gün önce şunu söyledi:

"AKP-MHP iktidarına karşı en büyük mücadeleyi PKK ve HBDH yürütüyor. Seçimi de bu mücadelelerden biri olarak değerlendirdik, ele aldık. Bu çerçevede bir yaklaşımımız var. Ne yapacağız? Bir: Mücadelemizi sürdüreceğiz. İki: AKP-MHP faşizmini yıkmak için mücadele edeceğiz. Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli yönetimi tez elden yakılmazsa Türkiye'nin başına taş da yağabilir."

14 Mayıs'a dek sözde 'eylemsizlik' kararı aldıklarını duyuran PKK elebaşı Bese Hozat kod adlı Hülya Oran ise Yedili Masa'ya desteğini şöyle ifade etti: "Biz HDP'nin Millet İttifakı'nı destekleme tutumunu değerli, önemli ve anlamlı buluyoruz. Seçimlerin sonucunu doğrudan etkileyecektir. Bu tutumu destekliyoruz."

CIA kontrolündeki Fetullahçı Terör Örgütü üyeleri de "yeniden Türkiye'ye dönmek ve ipleri ele almak" hevesiyle olası Kemal Kılıçdaroğlu iktidarını sabırsızlıkla bekliyor.

KCK, TAK, YPS, HDP, HPG, Yeşil Sol, DTK, YDG, YJA, YBŞ, YJE, PÇDK, PYD, YPG, SDG, PJAK, YRK, HPJ, DBK, PSU, YPJ ve daha pek çok 3-4 harfli türevlerden oluşan terör ağı, önlem alınmadığı takdirde Türk muhalefetini yutma potansiyeli taşıyor.