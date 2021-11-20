Keledoş tarifi nasıl yapılır? Kolay tarif
Keledoş yöresel Van yemeğidir.
Baharat ağırlıklı ister acılı ister acısız yenilen lezzetli bir yemek.
Keledoş malzemeleri
- Kavurma eti
- Yarım su bardağı nohut
- 1 su bardağı aşurelik buğday
- Yarım su bardağı yeşil mercimek
- 2 avuç akpancar
- 3 yemek kaşığı tereyağı
- 2 su bardağı kurut
Yapılışı
Nohut ve buğdayı bir tencerede haşlanmaya bırakın. Nohutların yumuşamasına yakın içine yeşil mercimeği ekleyin. Mercimekler de pişince içine akpancar otunu ve kavurmayı ekleyin. 10-15 dakika kaynattıktan sonra ezdiğiniz kurutu da ilave edin. Muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırarak pişirdiğiniz çorbayı ocaktan alın. Üzerine tereyağını ekleyin. Yağ eriyince sıcak servis edin. Afiyet olsun.