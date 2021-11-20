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Kadın - Aile Keledoş tarifi nasıl yapılır? Kolay tarif
Kadın - Aile

Keledoş tarifi nasıl yapılır? Kolay tarif

Keledoş yöresel Van yemeğidir.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 21:45:00 - 2021-11-20 21:59:09
Keledoş tarifi nasıl yapılır? Kolay tarif

Baharat ağırlıklı ister acılı ister acısız yenilen lezzetli bir yemek. 

Keledoş malzemeleri

  • Kavurma eti
  • Yarım su bardağı nohut
  • 1 su bardağı aşurelik buğday
  • Yarım su bardağı yeşil mercimek
  • 2 avuç akpancar
  • 3 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 su bardağı kurut

Yapılışı

Nohut ve buğdayı bir tencerede haşlanmaya bırakın. Nohutların yumuşamasına yakın içine yeşil mercimeği ekleyin. Mercimekler de pişince içine akpancar otunu ve kavurmayı ekleyin. 10-15 dakika kaynattıktan sonra ezdiğiniz kurutu da ilave edin. Muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırarak pişirdiğiniz çorbayı ocaktan alın. Üzerine tereyağını ekleyin. Yağ eriyince sıcak servis edin. Afiyet olsun.

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