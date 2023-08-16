  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Neymar, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal’e transfer oldu

Güney Amerika ülkesi Ekvador’da bir siyaset cinayeti daha işlendi: 1 ay içinde... Maalesef diyerek haberi verdiler

Erbakan Gençlik için müthiş hamleyi böyle duyurdu!

Akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam yansıdı! Akaryakıtta fiyat tabelası değişiyor: LPG, motorin ve benzin fiyatı

Biz maskesini indirmekten bıktık o palavra atmaktan bıkmadı! Çakma ekonomist Selçuk yine patladı

Kocatepe Camii’ndeki şerefsizliğe komik ceza

İngilizlerden Rus ajan operasyonu, resmen açıkladı! Rusya'dan ajanlık için geliyorlar: Kötü koku, tehlikeli gerginlik

Muayenede yeni dönem! Sağlık Bakanlığı'ndan müthiş hizmet

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Diyanet'e Halil Konakcı çağrısı!

Ekrem'e HDP'den veto
Yaşam Kelebeklerin ölüm dansı
Yaşam

Kelebeklerin ölüm dansı

Yeniakit Publisher
2023-08-16 01:13:00 -
Kelebeklerin ölüm dansı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, her yıl tekrarlanan ve milyonlarca kelebeğin ölümüyle sonuçlanan doğa olayı yeniden gerçekleşti. Milyonlarca söğüt kelebeğinin 'ölüm dansı' ilginç görüntüler oluşturdu.

Daha önceki yıllarda temmuz ayının ikinci haftası görülen söğüt kelebeklerinin ölüm uçuşu, bu yıl ağustos ayının 2’nci haftasında gerçekleşti. Güneşler Köprü Mahallesi’ndeki eski Sakarya Köprüsü’ne Sakarya Nehri boyunca uçarak gelen beyaz renkli milyonlarca söğüt kelebeği ‘ölüm dansı’ olarak adlandırılan uçuşlarının ardından köprü üzerindeki ışıkların etrafında toplandı. Havanın kararmasıyla başlayan bu ilginç doğa olayında kelebekler, ışıkların çevresinde saatlerce uçuştuktan sonra köprü üzerine düşerek ölmeye başladı.

Kar yağışı görüntüsünü andıran milyonlarca kelebeğin ölüm dansı görenleri şaşırttı. Köprünün üzerindeki sokak lambalarının etrafında dönen kelebekler, yoldan geçen araçların ışıklarına doğru da hareket etti. Bu etkileyici manzara, köprü üzerinde ilerleyen araçların zorluk yaşamasına neden oldu. Bisiklet ve motosiklet sürücüleri de bu doğa olayı yüzünden ilerlemekte zorluk çekti.

İlginç doğa olayını izleyen Mücahit Nar isimli vatandaş, olayın şaşkınlık ve hüzün verici olduğunu söyledi. Lise öğrencisi Mehmet Emir Pulat da olayı ilk kez gördüğünü ve büyük şaşkınlık yaşadığını söyledi.

Sebebi bilinmiyor

Öte yandan, yaşanan doğa olayıyla ilgili birçok araştırma yapılsa da kesin bir bulguya rastlanmadığı öğrenildi. Bölgedeki halk, kelebeklerin ölüm dansını yazın bitişi ve sonbaharın başlangıcının işareti olarak değerlendiriyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23