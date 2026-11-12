Kelebekler Vadisi davasında savcı itirazı sonrası Hakan Aysal tahliye edildi

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi'nde 2018 yılında 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı uçurumdan iterek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Hakan Aysal, Kırşehir Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, dava dosyasının temyiz incelemesi aşamasında, yaklaşık 6 yıldır tutuklu olan Aysal'ın tahliyesine karar verdi.

Tahliye, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Savcısı Ömer Taş'ın onanan karara yaptığı itirazın ardından geldi. Taş, itirazına gerekçe olarak Aysal'ın mahkumiyetine yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmamasını gösterdi.

DHA'nın haberinin girişinde, onama kararının itiraz üzerine bozularak Aysal'ın cezaevinden tahliye edildiği bildirildi; ayrıntı bölümünde ise Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun, dosyanın temyiz incelemesi aşamasında tahliyeye hükmettiği aktarıldı.

Semra Aysal 19 Haziran 2018'de yaklaşık 300 metre yükseklikten düştü

Semra Aysal, 7 aylık hamileyken 19 Haziran 2018'de eşi Hakan Aysal ile gezmeye gittiği Fethiye'deki Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çektirmek için kayalıklara çıktı ve yaklaşık 300 metre yükseklikten düştü. Uçuruma inen ekiplerin yaptığı kontrolde Semra Aysal'ın öldüğü belirlendi. Cenazesi İstanbul'da toprağa verildi.

Soruşturma kapsamında Hakan Aysal, eşini iterek öldürdüğü iddiasıyla Kasım 2020'de tutuklandı. Aysal hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede, Aysal'ın eşine tek lehdarı (bedelin ödeneceği kişi) kendisi olacak şekilde 400 bin lira teminat bedeli bulunan ferdi kaza sigortası yaptırdığı, bu parayı alabilmek için ortalığın tenha olmasını bekledikten sonra Semra Aysal'ı aşağı ittiği öne sürüldü.

15 Şubat 2022'deki karar duruşmasında mahkeme heyeti, oy çokluğuyla 'Gebe eşini kasten, tasarlayarak öldürme' suçlamasından Aysal'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ceza, Yargıtay tarafından onandı.

Savcı Taş: Sigortanın sanık tarafından yaptırıldığı kanıtlanamadı

Savcı Ömer Taş, 2024 yılında Yargıtay'ın onadığı karara itiraz etti. 9 maddelik itiraz dilekçesinde Taş, somut olayda görgü tanığı bulunmadığını, sanık Hakan Aysal'ın suçu işlediği şüphesini uyandıran mevcut delillerin olayın oluş anına değil, olay öncesinde meydana gelen bir kısım işlem ve olaylara ilişkin olduğunu belirtti.

Hayat sigortası poliçesinin sanık tarafından yaptırıldığının kanıtlanamadığını da dilekçesinde belirten Taş, "Sanık aleyhine olan en önemli delil, evlenmeden önce ölen eşi adına hayat sigortası yaptırması ve tek lehdar olarak belirlenmesi hususudur. Ancak söz konusu sigortanın sanık tarafından yaptırıldığı kanıtlanamadığı gibi, poliçedeki imza ve yazıların da ölene ve sanığa ait olmadığı tespit edilmiştir" dedi.

Sanık Aysal'ın ölüm olayından sonra sigorta teminat bedelini almak için bir müracaatının olup olmadığının anlaşılamadığını vurgulayan savcı, dilekçesinde "Sanığın poliçede tek lehdar olması normal bir durum olup, teminat miktarı itibarıyla bu parayı alabilmek için ölen ile evlenmesi ve bir yıla yakın süre beklemesi de hayatın olağan akışına aykırıdır" ifadesine yer verdi.

Sanığın, öldürmeyi planladığı eşini hamile bırakmasının anlamlı olmadığı, olay sonrasında soğukkanlı olduğu ve tepkisiz kaldığı iddiasının suçu işlediğine dair bir delil olarak kabul edilemeyeceği de dilekçede vurgulandı. Yapılan araştırmada Semra Aysal'ın evlenmeden önce 2, evlendikten sonra da 1 tüketici kredisi kullandığı belirlendi; dilekçede, evlilik öncesi ve sonrasında yapılan harcamalar itibarıyla kredi kullanılmasının hayatın olağan akışına aykırı bir durum teşkil etmediği ifade edildi.

Dilekçede husumet tespit edilmediği belirtildi, tanık Recep Şahin'in ifadesine yer verildi

Dilekçede, sanık Aysal ile eşi arasında mahkemelere veya savcılıklara yansımış herhangi bir çekişme ya da husumetlerinin tespit edilemediği belirtildi. Olay öncesine ilişkin olarak çiftin görüntülerini tesadüfen kameraya çektiği tespit edilen tanık Recep Şahin'in ifadesine de yer verildi.

Şahin'in ifadesinde, sanık Aysal'ın olay yerine doğru inerken dönüp eşinin elinden tutarak inmesine yardımcı olduğu, inerken birbirlerine yardım ederek indikleri ve hareketlerinde herhangi bir tuhaflık bulunmadığını söylediği belirtildi. Tüm bu hususların sanık Aysal'ın aleyhine yorumlanamayacağı gibi mahkumiyet için de yeterli olmadığının altı çizilen dilekçede, Semra Aysal'ın bir an için dengesini kaybedip düşmesinin son derece olanaklı olduğu kaydedildi.

Mahkumiyet için yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesinin hukuka aykırı olduğu vurgulanan dilekçede, "Bu nedenlerle, temyiz istemlerinin düzeltilerek esastan reddi ile hükmün düzeltilerek onanmasına dair kararın kaldırılarak, sanık hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis kararının bozulması talep olunur" denildi.