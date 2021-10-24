  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Değişiklik yapılamasını istedi: "Gelir vergileri düşürülsün" çağrısı!

Diyanet'ten 'Baby Shower' eleştirisi: Güya mevlit dinleyince helal oluyor

Utanmaz fondaş medyadan, "camide protokol yolu" yalanı! İşte gerçek

Heyecanlandıran görüntüler! Türkiye hedef uçak "Şimşek"i füzeye dönüştürdü

Skandal görüntüler sosyal medyaya düştü! İYİ Partili görevliler ile partililer arasında arbede

Dünya gündemini sarsan iddia: Her şeyi değiştirecek

Elon Musk’a büyük şok! Şifresi resmen çözüldü

New York Times, 10 büyükelçinin Osman Kavala çağrısının arkasındaki ülkeyi duyurdu!

Kılıçdaroğlu bile “130 milyar dolar” iftirasını bıraktı, Babacan bırakmadı! Yerel seçimlere rezerv göndermesi!

Ne kadar olacak? Asgari ücret ile ilgili ilk tahmin geldi
Sağlık Kekik ve sirke deyip geçmeyin! İşte koronavirüs sürecindeki büyük önemi
Sağlık

Kekik ve sirke deyip geçmeyin! İşte koronavirüs sürecindeki büyük önemi

Koronavirüsle mücadelede vücudun bağışıklık sisteminin güçlü olması büyük önem taşırken, uzmanlar virüsün enfekte olduğu kişilere, tıbbi tedavi yöntemine ek olarak kekik çayı ve sirkeli su içmeleri önerisinde bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 23:57:00 - 2021-10-25 00:04:04
Kekik ve sirke deyip geçmeyin! İşte koronavirüs sürecindeki büyük önemi

 Yeniakit.com.tr 

Koronavirüs, dünya genelindeki etkisini Türkiye'de de sürdürürken, ülkemizdeki günlük vaka sayıları son dönemlerde 30 binler civarında seyrediyor. Özellikle Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantının hızlı yayılımı sebebi ile bir türlü kontrol altına alınamayan koronavirüs, enfekte olduğu kişilerin büyük çoğunluğunda gribal enfeksiyona benzeyen belirtiler gösteriyor.

Virüs akciğerleri tehdit ediyor!

Uzmanlar koronavirüsün kişide enfekte olmasından sonraki ilk 5 günün önemine dilkkat çekiyor. Virüs, akciğerlere inerse nefes darlığı problemi ile birlikte kişilerin yoğun bakıma alınmasına ve hatta ölümlerine sebep olabiliyor.

Koronavirüste erken teşhis büyük önem taşırken Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan ilaçlı tedavi de virüsün akciğerlere ulaşmasını engelleme amacı taşıyor. Öte yandan uzmanlar, koronavirüsle mücadelede bitkisel tedavi yöntemlerinin de gerekliliğine vurgu yapıyor.

Bağışıklık sistemini güçlendiren kekik ve sirkenin önemi!

Koronavirüse yakalanan kişiler için her ne kadar tıbbi ilaçla tedavi yöntemine başvurulsa da bağışıklık sisteminin güçlü olması, vücudun virüsle mücadeledeki en önemli etkeni. Bu noktada uzmanların önerisine göre A,C ve D vitaminleri tüketmek gerekiyor.

Mucizevi bitki kekik

İşte tam da bu noktada A ve C vitaminleri açısından eşsiz bir kaynak olarak, bağışıklık sistemini güçlendiren 'kekik' öne çıkıyor. Yıllardır kişileri grip ve nezle gibi solunum yolu enfeksiyonlarından koruduğu konusunda hem fikir olunan 'kekik', koronavirüse karşı da tartışmasız büyük fayda sağlıyor.

Uzmanlar kekik bitkisinden demlenen çayın faydalarını şöyle sıralıyor:

- Kalp sağlığını korur.

- Kansere karşı koruyucudur.

- Bağışıklık sistemini güçlendirir.

- Dispraksi tedavisinde etkilidir.

- Sindirim sistemi sorunlarını giderir.

- Göz sağlığına iyi gelir.

- Solunum yolu rahatsızlıklarını tedavi eder.

Koronavirüs sürecinde öne çıkan bir diğer ek tedavi tavsiyesi de sirkeli su. Bir bardak suya bir yemek kaşığı eklenecek şekilde önerilen sirkeli suyun faydaları da şöyle sıralanıyor:

- Kilo vermeye yardımcı olur.

- Grip ve soğuk algınlığına karşı direnç sağlar.

- Tümörlü hücre oluşumunu engellerler.

- Bağışıklığı güçlendirir.

- Enerji kaynağıdır.

- Cildi diri tutar ve güzelleştirir.

- Sindirim sistemine iyi gelir.

- Ağız sağlığı üzerinde etkilidir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın alacakları uyaran Ramazan Kurtoğlu'ndan yeni uyarı: Savaş çıkacak!
Ekonomi

Altın alacakları uyaran Ramazan Kurtoğlu'ndan yeni uyarı: Savaş çıkacak!

Önceki günlerde ABD-Çin arasında büyük bir altın savaşının başladığının altını çizen Dr. Ramazan Kurtoğlu bu kez Türkiye'yi yakından ilgilen..
Dışa bağımlılığı bitirecek adım! Artık Türkiye'de yapılacak
Teknoloji

Dışa bağımlılığı bitirecek adım! Artık Türkiye'de yapılacak

Türkiye'den savunma sanayii, inşaat ve enerji sektöründeki birçok firmanın yurt dışına bağımlılığını bitirecek tarihi bir hamle daha geldi. ..
Laikçi Seren Serengil, 40 yılda 2. kez doğruyu savundu “Zina yeniden suç olmalı”
Gündem

Laikçi Seren Serengil, 40 yılda 2. kez doğruyu savundu “Zina yeniden suç olmalı”

Katıldığı televizyon programında yaptığı çıkışlarla kendi cemiyetine ters köşe yaptıran Seren Serengil, yaptığı zina açıklamasıyla dikkat çe..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay