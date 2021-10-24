Kekik ve sirke deyip geçmeyin! İşte koronavirüs sürecindeki büyük önemi

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Koronavirüs, dünya genelindeki etkisini Türkiye'de de sürdürürken, ülkemizdeki günlük vaka sayıları son dönemlerde 30 binler civarında seyrediyor. Özellikle Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantının hızlı yayılımı sebebi ile bir türlü kontrol altına alınamayan koronavirüs, enfekte olduğu kişilerin büyük çoğunluğunda gribal enfeksiyona benzeyen belirtiler gösteriyor.

Virüs akciğerleri tehdit ediyor!

Uzmanlar koronavirüsün kişide enfekte olmasından sonraki ilk 5 günün önemine dilkkat çekiyor. Virüs, akciğerlere inerse nefes darlığı problemi ile birlikte kişilerin yoğun bakıma alınmasına ve hatta ölümlerine sebep olabiliyor.

Koronavirüste erken teşhis büyük önem taşırken Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan ilaçlı tedavi de virüsün akciğerlere ulaşmasını engelleme amacı taşıyor. Öte yandan uzmanlar, koronavirüsle mücadelede bitkisel tedavi yöntemlerinin de gerekliliğine vurgu yapıyor.

Bağışıklık sistemini güçlendiren kekik ve sirkenin önemi!

Koronavirüse yakalanan kişiler için her ne kadar tıbbi ilaçla tedavi yöntemine başvurulsa da bağışıklık sisteminin güçlü olması, vücudun virüsle mücadeledeki en önemli etkeni. Bu noktada uzmanların önerisine göre A,C ve D vitaminleri tüketmek gerekiyor.

Mucizevi bitki kekik

İşte tam da bu noktada A ve C vitaminleri açısından eşsiz bir kaynak olarak, bağışıklık sistemini güçlendiren 'kekik' öne çıkıyor. Yıllardır kişileri grip ve nezle gibi solunum yolu enfeksiyonlarından koruduğu konusunda hem fikir olunan 'kekik', koronavirüse karşı da tartışmasız büyük fayda sağlıyor.

Uzmanlar kekik bitkisinden demlenen çayın faydalarını şöyle sıralıyor:

- Kalp sağlığını korur.

- Kansere karşı koruyucudur.

- Bağışıklık sistemini güçlendirir.

- Dispraksi tedavisinde etkilidir.

- Sindirim sistemi sorunlarını giderir.

- Göz sağlığına iyi gelir.

- Solunum yolu rahatsızlıklarını tedavi eder.

Koronavirüs sürecinde öne çıkan bir diğer ek tedavi tavsiyesi de sirkeli su. Bir bardak suya bir yemek kaşığı eklenecek şekilde önerilen sirkeli suyun faydaları da şöyle sıralanıyor:

- Kilo vermeye yardımcı olur.

- Grip ve soğuk algınlığına karşı direnç sağlar.

- Tümörlü hücre oluşumunu engellerler.

- Bağışıklığı güçlendirir.

- Enerji kaynağıdır.

- Cildi diri tutar ve güzelleştirir.

- Sindirim sistemine iyi gelir.

- Ağız sağlığı üzerinde etkilidir.