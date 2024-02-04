Kekik çayının faydaları nelerdir, ne yapılır? Merak ediliyor: sen yaptın mı? Çok sayıda fosfor, çinko, bakır ve potasyum sahibi

Bahçesinde kekik yetiştirmeye karar veren kişiler öncelikle arılara karşı temkinli olmalıdırlar. Çünkü arıların dayanamadığı nadide bitkilerdir kekikler ve arılar en iyi ballarını kekikten alırlar. Kekiğin kullanım alanı özellikle mutfak bölümünde yemekler olsa da o kadar çok soruna şifa olur ki kekik çayının faydalarını ayrıntılı bir şekilde sizlere açıkladık.

Kekik Çayının Faydaları Nelerdir?

– Kekik çayının faydalarından ilki baş ağrısı için doğal bir ilaç olmasıdır.

– Kekiğin antioksidan etkisi vardır ve vücuttaki gazı ve ödemi atar.

– Kekik tüketilirse öksürük probleminizi gidermede yardımcıdır.

– Ayak ağrıları romatizmal ağrılarda etkilidir.

– Yemek sonrası hazımsızlık sorununuzu önler.

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– Kekik beyin yorgunluğunu azaltıp sizi rahatlatır.– İçerisinde vücut için faydalı bolca mineral barındırır.

– Aft gibi ağızda çıkan yaraları iyileştirir.

– Gargara olarak suyu kullanılabilir ve diş etlerinde sorunlara iyi gelir.

– Kekik çayı Nezle, grip gibi üşütmelerde iyi gelir.

– Kekikte fosfor, çinko, bakır ve potasyum bulunur.

Not: Kekiğin bilinen herhangi bir yan etkisi olmamakla birlikte hamile ve emziren annelerin doktora danışmadan kullanmaları tavsiye edilmez. Kekik satın alırken dikkat etmeniz gereken canlı yeşil renk olmasıdır.

Kekik Çayı Nasıl Yapılır?

Kekik çayı yapmak için: Cezveye 1 bardak su koyun ve suyu kaynadıktan sonra altını kapatıp 1 çorba kaşığı kuru kekiği ilave edin. Cezvenin ağzını kapatın ve 10 dakika demlenmesi için bekleyin. 10 dakika sonrasında süzüp kekik çayınızı içebilirsiniz. Günde 1 bardak içmeniz yeterlidir.

Kekik çayı çocuğa verilir mi?

Çocukların bitki çaylarını tüketmesi önerilmez, çünkü bazı bitkilerin çocuklar için yan etkilere neden olabileceği bilinmektedir. Kekik çayı da bu kapsamdadır. Çocuklara bitki çayları verilmeden önce bir sağlık profesyoneline danışılmalıdır.