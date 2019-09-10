Kekemelik tedavisi nasıl yapılır? Kekemelik tedavisi için hangi doktora gidilmeli?

Kekemelik, konuşmanın akıcılığında görülen, normalin üstünde sıklıkta ve uzunlukta engellerdir. Fakat bir hastalık değildir. Peki kekemelik tedavisi nasıl yapılır? Kekemelik için hangi doktora gidilmeli? Kekemeliğin sebepleri nelerdir? Bütün detaylar haberimizde...

Kişinin kekemelik şiddet oranı %3, %10, %25 olabilir ve derecelendirilebilir. Bu durum, 100 cümleden "kaçını" kuramama gibi değerlendirilir ve testlere tabi tutulur. Kekemeliğin bireylerdeki seyrine bakıldığında tekrarların önce yapıldığı, uzatmaların ise daha sonra geldiği görülür.

Çocukların yüzde 7'si kekemelikle savaşıyor!

- Erkek çocuk olmak

- Ailede kekemelik hikayesi

- Çocuğun 6 ay veya daha uzun süredir takılıyor olması

- Çocuğun durumun farkında olması ve bundan endişe duyması

- Kekemeliğe eşlik eden başka bir konuşma veya lisan problem bulunması

- Çocuğun/ailenin takılmalara karşı olumsuz tepkiler geliştirmesi

Çocuğunuzun takılmalarını farkettiğiniz ve endişelendiğiniz noktada uzman bir konuşma terapistiyle görüşmeniz doğru zamanda doğru adımların atılabilmesi ve aile eğitimi için önemlidir.

Yeni takılmaya başlayan bir çocuk için hemen terapi önerilmese de bekleme sürecini boş boş geçirmemeye, öğrenmeye çalışabilirsiniz. Bazı durumlarda indirek terapi önerilir ve aile bu konuda eğitilir. Böylece hem süreci doğru yönetmiş hem de eldeki en kıymetli kaynağı doğru kullanmış olacaksınız.

Kekemelik tedavisi nasıl yapılır?

Tedavide kullanılan birkaç farklı yaklaşım mevcuttur. Bireysel farklılıklar ve ihtiyaçlar nedeniyle bir kişi için faydalı olan bir yöntem bir başkası için etkili olmayabilir.