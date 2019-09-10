0553 313 94 23

Kekemelik tedavisi nasıl yapılır? Kekemelik tedavisi için hangi doktora gidilmeli?

Kekemelik, konuşmanın akıcılığında görülen, normalin üstünde sıklıkta ve uzunlukta engellerdir. Fakat bir hastalık değildir. Peki kekemelik tedavisi nasıl yapılır? Kekemelik içinhangi doktora gidilmeli? Kekemeliğin sebepleri nelerdir? Bütün detaylar haberimizde...

10 Eylül 2019 Salı 10:43
Kekemelik tedavisi nasıl yapılır? Kekemelik tedavisi için hangi doktora gidilmeli?

Kekemelik, konuşmanın akıcılığında görülen, normalin üstünde sıklıkta ve uzunlukta engellerdir. Fakat bir hastalık değildir. Peki kekemelik tedavisi nasıl yapılır? Kekemelik için  hangi doktora gidilmeli? Kekemeliğin sebepleri nelerdir? Bütün detaylar haberimizde...

Kişinin kekemelik şiddet oranı %3, %10, %25 olabilir ve derecelendirilebilir. Bu durum, 100 cümleden "kaçını" kuramama gibi değerlendirilir ve testlere tabi tutulur. Kekemeliğin bireylerdeki seyrine bakıldığında tekrarların önce yapıldığı, uzatmaların ise daha sonra geldiği görülür. 

Çocukların yüzde 7'si kekemelikle savaşıyor!

Kekemeliğin sebepleri

- Erkek çocuk olmak

- Ailede kekemelik hikayesi

- Çocuğun 6 ay veya daha uzun süredir takılıyor olması

- Çocuğun durumun farkında olması ve bundan endişe duyması

- Kekemeliğe eşlik eden başka bir konuşma veya lisan problem bulunması

- Çocuğun/ailenin takılmalara karşı olumsuz tepkiler geliştirmesi

Kekemelik için hangi doktora gidilmeli?

Çocuğunuzun takılmalarını farkettiğiniz ve endişelendiğiniz noktada uzman bir konuşma terapistiyle görüşmeniz doğru zamanda doğru adımların atılabilmesi ve aile eğitimi için önemlidir.

Yeni takılmaya başlayan bir çocuk için hemen terapi önerilmese de bekleme sürecini boş boş geçirmemeye, öğrenmeye çalışabilirsiniz. Bazı durumlarda indirek terapi önerilir ve aile bu konuda eğitilir. Böylece hem süreci doğru yönetmiş hem de eldeki en kıymetli kaynağı doğru kullanmış olacaksınız.

Kekemelik tedavisi nasıl yapılır?

Tedavide kullanılan birkaç farklı yaklaşım mevcuttur. Bireysel farklılıklar ve ihtiyaçlar nedeniyle bir kişi için faydalı olan bir yöntem bir başkası için etkili olmayabilir.

  • Konuşma akıcılığını artırmak
  • Etkili iletişimi geliştirmek
  • Okula, işe problemsiz devam etmek
  • Sosyal aktivitelere rahatlıkla katılmak için belirli çalışmalar yapılır ve konuşma akıcı hale getirilir.
Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 10:43
  1. Kekemelik tedavisi nasıl yapılır?
  2. Kekemelik tedavisi için hangi doktora gidilmeli?
  3. kekemelik sebepleri nelerdir?
  4. kekemelik tedavi yöntemi
  5. kekemelik neden olur nasıl geçer
  6. skk kekemelik tedavisi
  7. kekemelik nasıl geçer dua
  8. kekemelik tedavisi için hangi doktora gidilmeli
  9. korkudan oluşan kekemelik nasıl geçer
  10. kekemelik nedir
  11. kekeme
  12. sağlık
  13. kekemelik ameliyatı
  14. kekemelik okuma parçaları
  15. kekeleme doktoru
  16. hangi kekemelik kalıcıdır
  17. 3 yaş kekemelik tedavisi
  18. devlet hastanelerinde kekemelik tedavisi
  19. nöroloji kekemelik
  20. kekeleyen çocuğa okunacak dua
  21. geçici kekemelik nasıl oluşur
  22. kekemelik nasıl geçer
  23. kekemelik nasıl olur
  24. Kekemelik
  25. Kekemelik nedir? Tedavisi nelerdir?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Evin Demirhan için altın madalya zamanı
    1. Evin Demirhan için altın madalya zamanı
    2. ABD Hava Kuvvetleri personelinin..
    3. Robotlar 2030 yılına kadar Rusların..
    4. İstanbul’da okul önleri ve parklarda..
    5. 39 Burda AVM’den 2 kat puan kazandıran..
    6. (Özel) Sarıyer’de polis ekiplerini..
    7. Yunanistan'da peş peşe depremler
    8. Balıkesir’de kaçak etil alkol..
    9. Yaşlı kadına Haluk Levent sahip çıktı
    10. "Avrupa şampiyonluğunu hak etmiştik"
    11. Genç girişimci otantik "Frig kayığı"..
    12. Sahipsiz kalan takıma gençler sahip..
    13. İnsanların yapmadığını köpek yaptı
    14. Altın hesapları 55 milyar lirayı aştı
    15. Lavrov gelecek ay Irak yolcusu
    16. Giresun’da gökyüzü ve yıldızlar..
    17. Mill Tech İstanbul Fuarı CNR EXPO'da
    18. ABD'yi tehdit ettiler: Savaş yemini..
    19. 146 milyon kitap ücretsiz dağıtıldı
    20. Bahçesaray kaymakamı Öztabak, öğretmen..
    21. MÜRGEMER’den milli teknoloji hamlesine..
    22. Ticaret’ten burs yağmuru!
    23. İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi..
    24. Büyükçekmece’de EYOP kurs kayıtları..
    25. Muratpaşa’da mahalleler sıcak asfaltla..
    26. Asya borsaları
    27. Başkan Palancıoğlu: “İstikbali parlak..
    28. Seçer: “İşçi çıkarmalar devam eder”
    29. Talas’tan Ardıç’a Hizmet Çıkarması
    30. Yeşilçam’ın usta oyuncularından..
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    İslam düşmanı Soner Yalçın'dan Hz. Ebubekir ile Hz. Ömer'e alçak iftira! İlahiyatçı isim, yalanını yerle bir etti!
    İslam düşmanı Soner Yalçın'dan Hz. Ebubekir ile Hz. Ömer'e alçak iftira! İlahiyatçı isim, yalanını yerle bir etti!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!