KEFEK Başkanı Aksal: "(Sosyal medya düzenlemesi) Kişilik haklarının korunmasını perçinliyoruz"

EDİRNE (AA) - TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, sosyal medya düzenlemesiyle kişilik haklarının korunmasını perçinlendiğini belirtti.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal medya düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda 16 saat 13 dakika süren görüşmelerin ardından kabul edildiğini anımsattı.

Söz konusu kanun teklifiyle sosyal ağ sağlayıcılarıyla muhataplık ilişkisi kurulmasının amaçlandığını ve bu yolla yükümlülüklerini yerine getirmelerinin istendiğini aktaran Aksal, "Yıllarca ülkemize karşı yükümlülüklerini yerine getirmeyen, ayrıştırıcı, provokatif yayınlara müsaade eden sosyal ağ sağlayıcıları artık kanunlarımıza göre hareket etmek zorunda kalacaklar." ifadelerini kullandı.

Aksal, kanun hükümlerini yerine getirmeyen sağlayıcılara idari para cezalarının düzenlendiğini, suç oluşturan içeriğe erişimin engellenmesi kararlarının da artık kısmi alınabileceğini, suç teşkil etmeyen içeriğin ise korunacağını belirtti.

Suç oluşturmayan içerikler yönünden ifade ve haber alma özgürlüğünün daha da güvenceli hale getirildiğini kaydeden Aksal, şunları kaydetti:

"Kişilik haklarının korunmasını perçinliyoruz. Sosyal medya şirketleri ile Türkiye arasındaki hukuki ve mali zeminin oluşturulması için atılan adımlar inanıyorum ki ülkemizdeki sosyal medya kullanımı konusundaki bilinci de olumlu etkileyecektir. Çıkartılan kanunla, Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarının Türkiye'de temsilcilik açmasının zorunlu hale geldi.

Sosyal ağ sağlayıcıları, cinsel istismar, müstehcenlik, kumar, dolandırıcılık, suça teşvik, terör propagandası, hakaret gibi ceza kanunlarımızda suç olarak anılan eylemlerde Türkiye'nin kanunlarını yıllardır görmezden gelmiş ve ülkemizde bu eylemlerin sosyal medyada işlenmesine göz yummuştur. Yapılan düzenlemeyle bu suçların dijital ortamlarda işlenmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Çıkartılan kanunla, Türkiye'ye karşı ikircikli davranan sosyal medya ağ sağlayıcılarının bu tavırlarına 'dur' deniliyor. Ayrıca bu şirketlerin Türkiye'ye karşı vergi yükümlülüklerini yerine getirmesi de kanunla düzenleniyor."

- "Vatandaşların özel bilgileri yurt dışına çıkartılmayacak"

Kişilik haklarının zedelenerek hassasiyetlerin göz ardı edilemeyeceğini belirten Aksal, "Bu düzenleme, toplumun genel ahlakına, kültürüne, insanımızın kişilik haklarına ve ifade özgürlüğüne verdiğimiz önemin de somut göstergesidir. Toplumumuza hakaret eden, özel hayatın gizliliğini ihlal eden, tacizi, müstehcenliği, kumarı legalmiş gibi gösteren yayınların önüne geçiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kanunla, sosyal ağ sağlayıcılarının Türkiye'deki kullanıcıların verilerini Türkiye'de barındırma yönünde gerekli tedbirleri de almasının sağlandığını anlatan Aksal, düzenlemeyle vatandaşların özel bilgilerinin de yurt dışına çıkartılmayacağını kaydetti.

