Kedi otu nedir?

Kediotu Asya ve Avrupa’ya özgü bir bitkidir. 250’den fazla türü vardır. Türkiye’de Erzurum, Kars, Ağrı, Van çevrelerinde yetişmektedir.

Kediotu strese, psikolojiye, uykusuzluğa iyi geliyor



Kedi otunda bulunan bileşiklerin çoğu beyinde bulunan gama aminobütirik asit (GABA) ile etkileşime girmektedir.

Valerenik asit: Beyindeki GABA reseptörlerini etkileyerek, stres, korku ve kaygıyı önler. Anksiyolitik (kaygı ve korku giderici) ilaç gibi etki edebilir.

İzovalerik asit: İstemsiz kas kasılmalarını önler.

Linarin: Uyku artırıcı etkisi olan antioksidan bir flavanondur.

Hesperidin: Genellikle narenciyelerde bulunan birleşimin yatıştırıcı etkileri olduğu düşünülmektedir.

İridoidler: (Valepotriatlar ve türevleri) sakinleştirici etkileri vardır.

Kediotu strese, psikolojiye, uykusuzluğa iyi geliyor

Kediotu uyku ve endişe bozukluklarını tedavi etmede ve stresle mücadelede sıklıkla başvurulan bir tedavi yöntemidir. Beyninizi rahatlatan hormonların salgılanmasında büyük bir rol oynar ve bu sayede siz de daha az stresli ve endişeli olursunuz.

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki aynı piyasadaki güçlü anti depresan ilaçlar gibi etkileri olan kediotu kökü depresyon tedavilerinde de doğal bir destek olarak kullanılabilir. Sakinleştirici etkileri sayesinde uykunuzu düzenlemek ve rahat, bölünmeyen bir uyku çekmek için rahatlıkla kullanabilirsiniz. Eğer ilaç kullanmayı seçerseniz baş etmeniz gereken birçok yan etki olacaktır. Kediotu tamamen doğal bir tedavi sunar ve yan etkiler hakkında endişelenmeniz gerekmez.

Gün içinde hem iş hem de özel hayatımızda birçok stres kaynağıyla baş ediyoruz. Kediotunun sakinleştirici etkileri sayesinde artık günlük yaşamınızdaki stres sizin canınızı sıkamayacak. Kaslarınızın gevşediğini, beyninizin rahatladığını hissedecek ve daha mutlu bir hayat süreceksiniz.

Eğer zaman zaman ağrılar çekiyorsanız, kediotu bu sorunlarınıza da çare olacaktır. Beyninizi ve kaslarınızı rahatlattığı için daha az ağrı hissedeceksiniz. Özellikle her ay çekilen menstürel ağrılar için yan etkisiz bir tedavi vaat ediyor. Hatta yapılan çalışmalar tansiyon seviyelerinin de zaman içerisinde düzene girdiğini gösteriyor.

Kediotunu nasıl kullanmalıyız?

Avrupa ve Asya kıtasında yaşayan insanlar kediotunun sağlık faydalarını bilir ve kullanırlar. Ancak günümüzde tüm sorunlar ilaçlarla çözülmeye başlandığı için insanlar doğanın bize sunduğu armağanlara eskisi kadar değer vermiyor.

Kediotu uyku ve endişe bozukluklarını tedavi etmede ve stresle mücadelede sıklıkla başvurulan bir tedavi yöntemidir. Beyninizi rahatlatan hormonların salgılanmasında büyük bir rol oynar ve bu sayede siz de daha az stresli ve endişeli olursunuz.

Kediotunu nasıl kullanmalıyız?

Her eczanede kapsül şeklinde haplarını bulabilirsiniz veya aktarlardan da temin edebilir ve çayını yaparak tüketebilirsiniz. Bir bardak sıcak suya 2 – 3 gram kediotu koymanız yeterlidir. Aynı zamanda kediotunun yağı da eczanelerde satılmaktadır. Bu yağı da rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Kedi otu içilir mi?

Günümüzde neredeyse her aktarda bulunan kedi otunun toz hali ve kurutulmuş hali bulunmaktadır. Kedi otu genellikle çay olarak tüketilir.

Kedi otu çayı nasıl yapılır?

Kedi otu çayı kaynatılmış suyun içerisine kedi otu eklenerek yapılır. Elinizdeki kedi otu toz veya kök ise 1 fincan kaynamış suyun içerisine 1 tatlı kaşığı kedi otu ekleyerek yaklaşık 10 dakika demlendirilir. Demlenen kedi otu çayı sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez tüketilebilir

Kediler için kedi otu ne işe yarar?

Kedi otunun kediler için hiçbir zararı yoktur. Tam aksine, kedilere neşe ve sakinlik getirirler. Bunun dışında yukarıda da bahsettiğimiz gibi kedi otunun çiğnenmesi, kedilerin ağız ve diş bakımlarını da eksiksiz bir şekilde tamamlamalarını sağlar.