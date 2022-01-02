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Yerel 'Kedilerin derisini yüzdüler' ihbarına giden polis ...
Yerel

'Kedilerin derisini yüzdüler' ihbarına giden polis ...

'Kedilerin derisini yüzdüler' ihbarına giden polis tavşan derisi buldu

Yeniakit Publisher
2022-01-02 21:34:00 - 2022-01-02 21:53:58
'Kedilerin derisini yüzdüler' ihbarına giden polis ...

 Karaman’da bir vatandaşın 'kedilerin derisini yüzüp çöpe attılar' ihbarına giden polis, inceleme yaptığı çöp konteynerinde tavşan derisi ile karşılaştı.

Olay, Larende Mahallesi 566 Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, çöp atmaya giden yaşlı bir kadın, çöp konteynerinin içinde yüzülmüş deriler gördü.

Derileri inceleyen yaşlı kadın, kedilerin kesildikten sonra derilerinin yüzülerek çöpe atıldığını düşündü. Bu duruma kızan yaşlı kadın, polisi arayarak ihbarda bulundu. Adrese gelen polis ekipleri çöp konteynerindeki derileri çıkararak inceledi. Ekiplerin yaptığı inceleme ve çevreden yaptığı araştırma sonucunda derilerin, avcılar tarafından vurulduktan sonra derisi yüzülen tavşanlara ait olduğunu tespit etti. Derileri tekrar çöpe atan polis, ardından bölgeden ayrıldı.

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