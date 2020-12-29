Kediler hakkında daha önce duymadığınız bilgiler

Dinimizde de temiz kılınarak insan ile ilişkileri kuvvetlendirilmiş olan kediler en zararsız hayvan türlerindendir. Peygamber efendimiz de kedileri ayrı bir özellikle sevmiş ve beslemiştir. Biz de bu sevimli hayvan kediler hakkında ilginç bilgileri derledik.

Kim dedi köpekler ve kediler iyi anlaşamaz?

2008 yılında yapılan bir araştırmaya göre henüz 6 aylık olan kediler ile 1 yaşını doldurmuş köpekler aynı odaya yerleştirilir ve daha sonra köpek ve kedilerin aralarında gayet iyi anlaştıkları görülür.

Dünyanın en çok doğuran kedisi

Geçmiş yıllarda yaşayan Dusty isimli bir kedi tam 420 kediye annelik yaparak dünyanın en çok doğuran kedisi ünvanına sahip olur.

Kedilerin terleme bölgesi nelerdir?

Kedilerin genel itibariyle patilerinden terlediği gözlemlenir.

Kediler işitmek için büyük çaba sarf eder

İnsanlar herhangi bir sesi işitebilmek için 6 kaslarını devreye sokarken bu durum kedilerde daha fazla gerçekleşir. Kediler işitmek için tam 32 kasını kullanır.

Kedileri ilk evcilleştirenler hangi topluluktur

Kedileri evcilleştirerek insanların normal hayatlarına sokan ilk insanlar Mısırlılardır.

Kedilerin kalbi hızlı çalışır

Sevimli hayvan kedilerin kalbi, insanların kalbine kıyasla 2 kat daha hızlı çalışır.

Kulaklarını çok iyi kullanırlar

Kediler, kulaklarını 180 derece döndürerek müthiş bir kabiliyet gösterirler.

Yüzmeyi seven kedi var mıdır?

Yapılan araştırmalara göre kediler arasında yüzmeyi seven tek tür Van kedileridir.

Kedilerin ağırlığı ne kadardır?

Ortalama bir ağırlık veremesek de dünyanın en ağır kedisi 21 kilo olarak belirlenmiştir.

Kedilerin rüya gördüğünü biliyor muydunuz?

İnsanlar gibi tıpkı kediler de uykularında rüya görmektedirler.