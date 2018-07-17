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Kedicikler sağlık kontrolünde! Plastik kelepçeyle getirildiler

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan kediciklerden 5'i, sağlık kontrolünden geçirildi. Kediciklerin sağlık kontrolüne plastik kelepçeyle getirildiği görüldü.

17 Temmuz 2018 Salı 17:51
Kedicikler sağlık kontrolünde! Plastik kelepçeyle getirildiler

Adnan Oktar grubuna yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolü devam ediyor.

Operasyonlarda gözaltına alınan ve ‘kedicik’ olarak adlandırılan 5 kadın şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Bayrampaşa Devlet Hastanesine getirildi. Kedicikler sağlık kontrolüne plastik kelepçeyle getirildi.

Gözaltındaki kadınlardan bazılarının, kelepçeli ellerini yukarı kaldırarak kameralara poz verdiği görüldü. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çevik Kuvvet otobüslerine bindirilerek, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 17:51
  1. İstanbul
  2. adnan oktar kedicikleri

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