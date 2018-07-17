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Kedicik değil sanki CIA ajanı! Bakın ne yapmışlar

İstanbul'da yapılan operasyonla gözaltına alınan organize suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın ‘kedicik’ olarak adlandırılan kadınlara ateş edebilmeleri için silah eğitim aldırdığı ortaya çıktı.

17 Temmuz 2018 Salı 20:12
Kedicik değil sanki CIA ajanı! Bakın ne yapmışlar

Adnan Oktar operasyonunda yeni bir gelişme daha ortaya çıktı. Oktar'ın silah taşıyan kediciklerine silah eğitimi aldırdığı ortaya çıktı.

KEDİCİKLER POLİGONDA

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, çift tabanca taşıyan kediciklerin silahı kullanıp kullanmadığı merak konusu olmuştu.

İddialara göre kediciklere silah kullanma ve ateş etme eğitimi veriliyor. Kediciklerin silah eğitim sorumlusunun Kandilli'deki villaya yapılan baskında polise ateş açan Mert Sucu olduğu öğrenildi.

Polis tarafından etkisiz hale getirilerek yakalanan Oktar'ın adamı Mert Sucu'nun kedicikleri poligonlara götürüp ateş talimi yaptırdığı ortaya çıktı.

GÜVEN KAZANINCA İKİNCİ SİLAH

İddialara göre silah eğitimi verilen kediciklere önce sorumluları tarafından bir silah veriliyor.

Örgüt içinde güven kazanan tek tabancalı kedicik daha sonra ikinci silahı taşımaya başlıyor.

Örgüt içinde kaçmayı düşünen diğer kızlar üzerinde korku ve caydırılık etkisi oluşturmak için güven kazanan kediciklere çift tabanca verildiği belirtildi.

 

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 20:12
  1. Adnan Oktar
  2. Kedicik
  3. Mert Sucu

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