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Ekonomi

Keçören Belediyesi sinekler için fesleğen dikti

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: - "Fesleğenlerin, el temasıyla çoğalan ve yayılan kokusunu insanlarımız seviyor. Kokusunun yanı sıra sivrisinekle mücadelede de önemli bir bitki. Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri kapsamında haşerelere yönelik ilaçlama çalışmalarımız da devam ediyor"

Yeniakit Publisher
2020-08-17 11:31:30 -
Keçören Belediyesi sinekler için fesleğen dikti

İSTANBUL (AA) - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Sinek kovma özelliğiyle bilinen fesleğenlerimizi Gümüşdere'nin birçok noktasına diktik." ifadelerini kullandı.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Altınok, hem doğal yolla sivrisineklerle mücadele ettiklerini, hem de parklarda estetik bir görüntü oluşturduklarını belirtti.

Altınok, "Haşere ile mücadelemizi aynı zamanda ilaçlama çalışmalarımızla ilçemizdeki 51 mahallemizde de sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Fesleğenin insanlara en yakın çiçek türlerinden biri olduğunu da belirten Altınok, şunları kaydetti:

"Fesleğenlerin, el temasıyla çoğalan ve yayılan kokusunu insanlarımız seviyor. Kokusunun yanı sıra sivrisinekle mücadelede de önemli bir bitki. Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri kapsamında haşerelere yönelik ilaçlama çalışmalarımız da devam ediyor. Havaların ısınmasıyla birlikte sinek ve sivrisineklerin artmaması için ekiplerimiz 51 mahallemizin tamamında ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle vatandaşlarımızın yoğun olduğu semt pazarları, dere yatakları ve sulak alanları sık sık ilaçlıyoruz. Ayrıca çöp bırakma noktalarındaki ilaçlama ve dezenfekte işlemiyle mikrobik ortamların oluşmasının önüne geçiyoruz."

Keçiören Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri sivrisineklerle mücadele için fesleğen dikimini sürdürüyor. Bu kapsamında ilçeden geçen Gümüşdere'yi fesleğenlerle donatan ekipler, yerleşim yerlerinde bulunan ve spor yapan vatandaşların konforu için aynı zamanda ilaçlama çalışmalarını da sürdürüyor.



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