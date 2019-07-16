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Keçiörengücü'nde transfer

- Başkent temsilci, İshak Çakmak'ı renklerine bağladı

16 Temmuz 2019 Salı 16:16
Keçiörengücü'nde transfer

ANKARA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Keçiörengücü, İshak Çakmak'ı transfer ettiğini duyurdu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Keçiörengücü, Boluspor forması giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu İshak Çakmak ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Mor-beyazlı ekip, daha önce Muhammed Birkan Tetik, Cem Ekinci, Samet Akaydın ve Soner Gönül'ü transfer ettiğini duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 16:16
  1. İshak Çakmak
  2. Keçiörengücü
  3. Spor Toto 1. Lig
  4. transfer

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