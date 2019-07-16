Keçiörengücü'nde transfer - Başkent temsilci, İshak Çakmak'ı renklerine bağladı

ANKARA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Keçiörengücü, İshak Çakmak'ı transfer ettiğini duyurdu. Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Keçiörengücü, Boluspor forması giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu İshak Çakmak ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır." ifadeleri kullanıldı. Mor-beyazlı ekip, daha önce Muhammed Birkan Tetik, Cem Ekinci, Samet Akaydın ve Soner Gönül'ü transfer ettiğini duyurmuştu.

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