Keçiörengücü'nde transfer
- Başkent temsilci, İshak Çakmak'ı renklerine bağladı16 Temmuz 2019 Salı 16:16
ANKARA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Keçiörengücü, İshak Çakmak'ı transfer ettiğini duyurdu.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Keçiörengücü, Boluspor forması giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu İshak Çakmak ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır." ifadeleri kullanıldı.
Mor-beyazlı ekip, daha önce Muhammed Birkan Tetik, Cem Ekinci, Samet Akaydın ve Soner Gönül'ü transfer ettiğini duyurmuştu.
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