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Spor

Keçiörengücü, TFF'nin ligleri başlatma kararına saygı duyuyor

Kulüp başkanı Sedat Tahiroğlu: "Futboldan uzak kalmak istemiyoruz. Dünyanın çeşitli ülkelerinde belirli bir takvime göre futbola dönüş planları açıklandı. Ülkemiz için de TFF, Bilim Kurulu ve ilgili bakanlıkların alacağı her türlü karara saygılıyız"

Yeniakit Publisher
2020-05-09 13:40:33 -
Keçiörengücü, TFF'nin ligleri başlatma kararına saygı duyuyor

ANKARA (AA) - Keçiörengücü Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) ligleri 12 Haziran'da başlatma kararına saygı duyduklarını belirtti.

TFF 1. Lig ekibinin kulüp başkanı Sedat Tahiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor durumdan geçtiği belirterek, "Bütün kurumlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza minnet ve şükran duygularımızla kolaylıklar diliyorum. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Normalleşme adına birkaç adım atılmış olsa bile görüldüğü gibi tehlike henüz geçmiş değil. Daha dikkatli ve tedbirli olmalıyız." ifadelerini kullandı.

TFF'nin liglere dönüş için hazırladığı protokole göre önlemler aldıklarını, teknik heyet, sporcu ve kulüp çalışanlarına yapılan Kovid-19 testlerinin negatif çıktığını hatırlatan Tahiroğlu, şunları kaydetti:

"Önlemlerimizi almaya devam ederek planlanan tarihe göre hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Futboldan uzak kalmak istemiyoruz. Dünyanın çeşitli ülkelerinde belirli bir takvime göre futbola dönüş planları açıklandı. Ülkemiz için de TFF, Bilim Kurulu ve ilgili bakanlıkların alacağı her türlü karara saygılıyız.
Kulüp olarak aksi bir karar çıkmadıkça tedbirlerimizi alarak ligler devam edecek gibi hazırlıklarımızı sürdüreceğiz."

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